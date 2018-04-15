Подобный опрос был проведен уже второй раз и, согласно утверждению специалистов банка SEB, он показал стабильность поведения жителей страны в отношении финансов.
"Литовцы не любят быть в долгу, поэтому, когда берут взаймы, делают это очень ответственно и основательно. Второй год подряд наше исследование показало, что 2/3 жителей Литвы предоставляют первенство накоплению и почти столько же в данный момент никому не должны. У нас есть хорошие навыки экономии: почти половина жителей Литвы дисциплинированны и могут сэкономить, еще треть в состоянии сделать это, оказавшись в ситуации, когда это действительно необходимо", - комментировал результаты опроса директор службы розничной торговли банка SEB Вайдас Жагунис.
Результаты опроса показали, что две трети жителей страны склонны сначала накопить, а лишь потом покупать. Так утверждал 71% респондентов. 66% говорят, что "быть в долгу для меня является большой моральной и психологической ношей". 61% в данный момент никому не должны, 46% в ближайшее время брать кредит не намерены, а 41% респондентов утверждали, что дисциплинированны и умеют экономить, лишь 5% из-за своего характера экономить не умеют.
В исключительных случаях, когда необходимо собраться, экономить может каждый третий опрошенный.
В ходе опроса также выяснили, что 34% жителей брали в кредит больше 1000 евро. Из них 57% делали это более одного раза. 44% говорят, что это был хорошо продуманное и рациональное решение, которому они рады. 4% жалеют, что брали в долг.
Жители Литвы, согласно результатам исследования, в два раза чаще берут в кредит у банка (61%), чем у близких (30%). 28% опрошенных говорят, что для них приемлемее брать в долг: приобрести вещь сейчас и заплатить позже, 72% оценивают возможность вернуть долг раньше времени, для 55% важно, чтобы потребительский кредит был краткосрочным обязательством.
Наиболее популярные среди жителей страны покупки, для которых они берут кредит: автомобили (54%), ремонт жилья (37%), бытовая техника (22%).
"По исследованию видно, что треть жителей Литвы берут в долг и более половины из них - более одного раза. Иногда брать в долг может быть лучшим решением, чем экономить, однако при его принятии важно семь раз отмерять и один раз отрезать: оценить выгоду, условия кредита и свои возможности", - комментировал Жагунис.
Статистика банка SEB показывает, что в 2017 году объем потребительских кредитов увеличился на 10%, до 36,7 млн.евро. Также в среднем увеличился и размер кредита - на 8% до 3990 евро.
В прошлом году планируемый срок возврата кредита также в среднем сократился на 5 месяцев, т.е. от 4 лет в позапрошлом до 3,5 лет в прошлом году.
В 2017 году, по сравнению с более ранним периодом, практически не изменилась география распределения кредитов по городам: 34% кредитов было предоставлено жителям Вильнюса, 31% - Каунаса, 10% - Клайпеды, 14% - Паневежиса и 11% - жителям Шяуляй.
"Опрос общественного мнения показал, что кредит чаще берут жители с более высокими доходамит. То же самое показывает и статистика банка SEB - в прошлом году кредитование на потребительские товары выросло на 1/10. А именно прошлый год был одним из лучших для экономики Литвы после мирового финансового кредита. Это почувствовали и жители Литвы. С улучшением настроений в связи с нынешним финансовым положением, жители чувствуют большую уверенность и в отношении своего будущего, поэтому потребляют больше и берут на это кредиты", - утверждал Жагунис.
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