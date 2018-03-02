Это показало исследование демографа Литовского центра социальных исследований Вайды Третьяковой "Развитие родов в подростковом возрасте и территориальная их дифференциация в Литве". Специалист наблюдала показатели родов среди девушек 15-19 лет в последние 5 лет.

"Анализ родов среди подростков в отдельных мэриях подтверждает разницу между селом и городом и показывает еще большую территориальную вариацию в Литве.

Во всех случаях показатель родов среди подростков в городах ниже чем в районах, а в некоторых крупных городах очень низок. К примеру, в Вильнюсе – 6,5 младенцев на 1000 девушек 15–19 лет, в Каунасе – 8,5.

Между тем в некоторых сельских местностях этот показатель в 5 или 4 раза выше: в Пагегяйской мэрии - 30,9, а в Калварии – 36 младенцев на 1000 девушек", – выяснила она.

По словам демографа, в ходе исследования 2010-2014 гг. считали, сколько младенцев рождается в год. Такая методика, по словам Третьяковой, применяется, чтобы отдельные колебания не сказались на годовых результатах.

"В группу входят девушки 15-19 лет, поскольку более детальной информации по мэриям в отдельных группах Департамент статистики не предоставляет. Они указывают только группу до 15 и 15-19 лет. Поэтому, скажем, я не могла считать отдельно только несовершеннолетних, в будущем будем делать это, запрашивая отдельные данные, но за них уже надо просить", – сказала собеседница.

По ее словам, одно время эту тему не затрагивали, поскольку после независимости фиксировался резкий спад рождаемости.

Третьекова пояснила, что заметила, что больше всего подростков рожает в тех мэриях, где существует масса других проблем.

"В социальной географии мы используем понятие самой большой периферии. Эти мэрии отличаются плохими социоэкономическими показателями. К примеру, там больше получателей социальной помощи на 1000 жителей, выше уровень безработицы и т.д. Видно, что там больше социальных и экономических трудностей и проблем", – сказала Третьякова.

Она выдвинула гипотезу, согласно которой, показатели ранних родов отражают социальное и экономическое неравенство между отдельными регионами Литвы.

Третьякова составила две карты. На них видны не только отдельные мэрии, но и отдельные части Литвы.

"Высокие показатели не только в Калварии и Пагегяй, есть мэрии, которые, скажем, в северной части, выделяется восточная Литва, Шальчининкай", – заметила она.

По словам демографа, вместе с коллегами она выяснила, что в Шальчининкай живет много поляков, которые, вероятно, чаще руководствуются католическими ценностями, значит, там решение рожать, а не делать аборт, может быть вызвано этими мотивами, несмотря на то, что речь идет о молодой девушке.

"Одно из предположений – быть может, в отдельных мэриях подросткам менее доступны услуги репродуктивного здравоохранения, скажем, возможность сделать аборт. Поэтому, когда подросток беременеет, больше вероятность, что девушка родит ребенка, а не сделает аборт", – сказала демограф.

Согласно исследованию, в селах показатель рождаемости среди подростков выше, чем в городах: 18,2 младенцев на 1000 девушек 15–19 лет (в городе – 10,3). Интересно то, что, несмотря на то, что разница с 2001 г. между городом и селом снижалась, она остается большой – 1,8 раза (в 2001 г. 2,2 раза). Это последовательная тенденция в масштабах всей страны – в деревне женщины рожают раньше, чем в городе.

На большей части страны уровень родов в группе 15-19 лет варьирует в пределах 10-20 младенцев на 1000 девушек.

Как уже упоминалось, самый высокий показатель зафиксирован в Калварийской мэрии – 36 младенцев на 1000, далее идет Пагегяйская мэрия (30,9), Шальчининкский район (26,5), Шилутский район и Казлу-Руда (24,3), Акмянский район (24), Варенский район (23,2), Радвилишкский район (22,5), Зарасайский район (21,9), Алитусский район (21,4), Тельшяйский район (21,3), Пасвальский район (20,8). Еще в 4 мэриях этот показатель варьирует в пределах 20: Ретавский (20,5), Кельмесский и Мажейкяйский (20,1), Пакруойский (20) районы.

По ее словам, в международной практике страны считаются низкими по уровню родов среди подростков, если в них приходится 19 младенцев на 1000 девушек 15–19 лет в отдельных регионах. Если оценивать масштабы всей страны, Литва отвечает этому показателю, но если исследовать уровень мэрий, то в 21 из 60 эти критерии не меняются.

"Итак 35% мэрий в Литве относятся не к низкому, а к среднему уровню родов среди подростков", – подчеркивает женщина.

Третьекова сказала, что наблюдается определенная стагнация таких показателей – примерно 4 года цифры по сути не меняются. С учетом того, что в большинстве стран Западной и Северной Европы этот показатель близок нулю, такая динамика этого показателя в Литве указывает на укоренившиеся проблемы.

По ее словам, в этом существует определенная инерция. Другие причины, считает специалист – отсутствие полового воспитания, в сельских местностях - недоступность контрацептивов.

"Кроме того, исследования показывают большую социальную разобщенность. (...) Социоэкономические проблемы способствуют ранней беременности", – заметила Третьякова.

Правда, можно порадоваться хотя бы тому, что общий показатель родов в группе 15-19 лет за 20 лет в Литве снизился в 3 раза – с 41,7 младенца на 1000 девушек 15–19 лет в 1994 г. до 13,7 в 2014 г.

Литва на фоне других стран: