В пресс-релизе сообщается, что на минувшей неделе в министерстве социальным партнерам представили результаты проведенного анализа. По словам представителя Литовской конфедерации промышленников Раминты Радавичене, налицо пример положительного диалога между властью и бизнесом - бизнес, заметив угрозу расширения системы депозита, обратился в соответствующие ведомства с просьбой провести тщательный анализ ситуации. Результаты исследования подтвердили опасения бизнеса.

На данный момент автоматы по приему тары в Литве принимают тару из-под безалкогольных и слабых алкогольных напитков. Однако в парламенте были зарегистрированы поправки к закону, которыми хотели расширить систему депозита, включив в нее тару из-под всех алкогольных напитков – вина, водки и т.д.

Однако проведенный анализ показал, что для сбора стеклянной тары намного эффективнее расширение контейнерной системы. Кроме того, эта система в 5 раз дешевле, чем расширение системы депозита.

"Проведенная оценка экономической окупаемости расширения системы показала, что это невыгодно. Независимые эксперты подтвердили, что более эффективный способ сбора стеклотары - контейнерная система", – обобщил результаты исследования глава Žaliojo taškas Кястутис Поцюс.

По его словам, если принять предложенные поправки к закону, то отпадет необходимость в контейнерной системе – сеть контейнеров по сбору стекла должны будут содержать оставшиеся игроки на рынке – например, производители и импортеры консервированных огурцов, помидоров, молока, мяса и др., а это означает подорожание этих товаров. В результате ослабеет существующая система сбора вторсырья, жители станут меньше доверять ей, не будет помощи ЕС, потеряют уже сделанные инвестиции.