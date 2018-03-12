Литва хочет стать членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет самые прогрессивные страны мира. Эксперты этой организации недавно представили отчет о литовском рынке труда и социальной политике.

В отчете сказано, что в Литве немного доходов собирают за счет налогов и социальных взносов. В 2015 г. они составляли всего 29,2% ВВП страны, а средний показатель в ОЭСР соствляет 34,3%.

Это значит, что у Литве нет денег, которые можно было бы дополнительно выделить на здравоохранение, образование, пенсии и другие выплаты и зарплаты работников госсектора. Вообще, жители Литвы считают, что налоговая политика в стране несправедливая и налоги надо снижать.

Такие выводы можно сделать по данным исследования сознательности налогоплательщиков, проведенного по заказу ГНИ, и тому, как они оценивают "теневую" экономику. Исследование провела компания Spinter tyrimai, в нем участвовали больше 1500 жителей, 763 компании и больше 300 работников ГНИ.

Результаты опроса показали, что "теневая" экономика в Литве в 2017 г. составляла около 25%, за последний год она снизилась на 2%. Согласно прогнозам, такие же тенденции будут и в будущем, но из-за роста акцизов может увеличиться часть нелегального алкоголя и горючего.

Как представители бизнеса, так и работники ГНИ указали, что, по их мнению, зарплаты "в конвертах" платят в более чем 40% компаниях, а около 13% всех зарплат могут платить "в конвертах". Это явление особенно популярно в регионах.

52% жителей указали, что они согласились бы платить за товар меньше и не брать чек, остальные против такого варианта.

На вопрос, по какой причине хозсубъекты склонны оправдывать неуплату налогов, 74% предпринимателей назвали несправедливую налоговую политику.

Такую же причину неуплаты налогов назвали 63% жителей Литвы, участвовавших в опросе, и примерно половина работников ГНИ (чаще они указывали только личную выгоду).

Как и можно было ожидать, все участники опроса назвали первым способом решения проблемы снижение налогов - якобы это заставит людей честно их платить. С таким предложением выступили 68% жителей, 81% предпринимателей и больше 60% работников ГНИ.

Представитель ГНИ Валдас Бугинскис прокомментировал новейшие исследования так:

"Все группы согласны с тем, что "тень" склонна снижаться – они указали, что в 2016 г. "теневая" экономика в Литве была немного выше, чем в 2017 г. Обобщенный показатель указывает, что за год "теневая" экономика снизилась на 2,1%".

Президент Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Жильвинас Шиленас результатам опроса не удивился:

"Исследования ЛИСР также показывают, что основной двигатель "тени" - несправедливое или слишком большое налогообложение. Абсолютное большинство налогоплательщиков и работников ГНИ считают, что снижение налогов будет способствовать большей их оплате. Печально, что политики этого не слышат и слышать не хотят".

"Тень", связанная с акцизными товарами, особенно алкоголем, показывает важные перемены. В 2017 г. перестал снижаться рынок нелегального алкоголя, он снова начал расти. То же самое наблюдается на рынке сигарет. Это показывает также, что больше всего нелегальных сигарет и алкоголя в приграничных районах", – заметил Шиленас.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас обратил внимание на несколько тенденций:

"Во-первых, "тень" снижается, но незначительно. Если иметь в виду рост экономики Литвы и изменение ее структуры, кажется, что тут больше наблюдается движение по течению, а не активное снижение "тени".

Вторая тенденция, это то, что в вопросе уплаты налогов есть две Литвы – это крупные компании, концентрированные в крупных городах, и небольшие - в провинции, там зарплаты меньше".

"Вне всякого сомнения, конкурировать на таком рынке честному бизнесу очень сложно. Практически мы режем сук, на котором сидим", – сказал экономист.