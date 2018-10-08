"Обычно основным фактором эмиграции считают экономические аспекты. Но в то же время практически интуитивно чувствуется, что только такого объяснения недостаточно, только этим не объяснить причину отъезда большого числа людей – надо смотреть, что скрывается между строк", – сказал Гянис и напомнил, что несколько лет назад исследование Мичиганского университета показало, что Литва по уровню приязни между людьми из 63 стран занимает последнее место.

То, что экономический фактор - не единственный, подтверждают и результаты данного исследования – в числе важнейших аспектов - это не только зарплаты, но и отсутствие уважения к людям.

В опросе участвовали 1500 эмигрантов, живущих в трех регионах Европы – Скандинавии, Великобритании и Южной Европе. Участников опроса просили назвать важнейшие причины эмиграции. По популярным ответам выделили три основных группы: с целью заработать (56% всех участников), с целью испытать себя (20,7%) и чтобы бежать от литовского порядка (20,3%).

Ответы респондентов этих трех групп и рассмотрели в исследовании. "Первая группа - это экономические мигранты, люди цель которых заработать. Вторая – отъезд ради самовыражения, люди, которые хотят реализовать себя. Третья группа - группа протеста, люди, которые уезжают не потому, что хотят уехать, а потому что вынуждены сделать это: из-за недовольства властью, отношений с работодателями или государством, низких зарплат и т.д.", – сказал Гянис.

Естественно, что семья остается одним из главных мотивов эмиграции. К родственникам за границу или с другими членами семьи эмигрировали 25,9% участников опроса, еще 13,5% указали, что уехали, чтобы помочь семье, живущей в Литве.

"Часто бывает, что уезжает один человек, в основном мужчина, а за ним - семья. Мы заметили, что после эмиграции меняется состав семей: если перед отъездом семья или партнер были у 35,7% участников опроса, то после отъезда эта часть вырастает до 65,7%. Мы предположили, что семьи люди создают и поскольку улучшается материальное положение", – заметил Гянис. По словам исследователей, это свидетельство того, что люди "пускают корни", интегрируются в другой стране.

Поскольку причины эмиграции разные, нет одного рецепта для возвращения людей – но, конечно, же больше всего пользы принесло бы улучшение качества жизни в Литве. Только это качество жизни люди оценивают по-разному: для одних это улучшение материальной базы, для других - возможность самореализации.

Исследование показало, что большая часть эмигрантов еще остается в сфере влияния Литвы – читает литовские СМИ, поддерживает контакт с близкими, интересуется актуальными вопросами. Ностальгия по Литве позитивная оценка идеи двойного гражданства и даже намерения некоторых эмигрантов вернуться на родину и участвовать в создании ее благосостояния позволяет предположить, что есть вероятность возвращения эмигрантов на родину. Самыми большими недостатками Литвы эмигранты считают коррупцию и неравенство.

Чтобы понять, что привлекло бы эмигрантов в Литву, у них просили назвать три вопроса, которые нуждаются в Литве наискорейшего решения, кроме того, эмигрантов просили назвать, что им нравится в стране, где они живут. Респонденты критиковали Литву за коррупцию, экономическое неравенство, неуважение к простому человеку и бюрократию, в стране, где они живут, они больше всего ценили уважительное отношение власти к человеку, оптимальное соотношение между зарплатами и ответственностью, гармонию в обществе и доброжелательность.

"Что побудило бы их вернуться - это вопрос на миллион. Один ответ был важен для всех групп - это уважение к человеку. В третьей группе, которая бежала от власти, этот фактор был самым главным – именно уважение к человеку заставило бы их вернуться", – сказал социолог.

По словам Гяниса, несмотря на то, что люди из группы протеста покинули Литву из-за решений властей, они не забывают свою страну, они отличаются большим чувством гражданственности, активнее других участвуют в гражданских инициативах, связанных с Литвой.

Согласно результатам опроса, из Литвы уезжают люди, для которых важна семья (77,6%), трудолюбивые, активно ищущие выхода, умеющие адаптироваться люди (50,1%), коммуникабельные люди (37%), люди, склонные к сотрудничеству (42,3%) и ориентированные на Литву. Целых 73% участников опроса указали, что для них важно сохранить свою идентичность и в эмиграции. 47,3% в эмиграции интересуются политикой Литвы, с удовольствием воспользовались бы возможностью иметь двойное гражданство (77,1%).

Разница проявилась и в оценке условий работы в Литве и за границей. Уважение к работнику в условиях эмиграции указали 89,3% респондентов, в Литве – 36%. Уровень стресса на рабочем месте в эмиграции положительно оценили 69,3%, а на родине – всего 25,5%, возможность карьерного роста – соответственно 74,8% и 19,1%, оценку заслуг – 80,6% и 38%.

Большая часть (67,8%) участников опроса указала, что в эмиграции жилье для них стало доступнее. Эмигранты оценили лучше и условия здравоохранения за границей (51,9%), услуги образования (67,2%), правоохраны (65,6%) и социальной защиты (87,9%).

Обобщая результаты исследования, ученые обобщили, что могло бы привлечь эмигрантов назад в Литву – это не только большие доходы и меньшая коррупция, но и более благоприятные условия для жизни семей, социальная справедливость.

"Все группы были разочарованы социальной справедливостью в Литве. надо не только эффективно бороться с коррупцией, но и говорить о том, что социальная справедливость может мобилизовать, сплотить общество", – считает Гянис.