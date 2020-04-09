Исследование: почему во время COVID-19 нельзя ходить, бегать, ездить на велосипеде рядом друг с другом?

Типичное правило социального дистанцирования, которое во многих странах подразумевает расстояние в 1-2 метра, кажется эффективным, когда вы находитесь внутри помещения или снаружи, при слабом ветре. Но когда вы решаете выйти на прогулку или пробежку - необходимо быть более осторожными. Когда кто-то во время бега дышит, чихает или кашляет, эти частицы остаются в воздухе. Человек, бегущий следом, попадает в это облако возможных микробов.

Исследователи пришли к такому выводу, смоделировав появление частиц слюны у людей во время движения (ходьба и бег) и из разных положений (рядом друг с другом, по диагонали позади и непосредственно друг за другом). Обычно этот тип моделирования используется для повышения уровня работоспособности спортсменов, поскольку пребывание в воздушном потоке очень эффективно. Но в ситуации с COVID-19 рекомендуется держаться друг от друга подальше.

Результаты теста, проведенных для исследования, показаны наглядно. Облако частиц (возможных микробов), оставленных человеком, хорошо заметно на иллюстрации. "Люди, которые чихают или кашляют, распространяют капли с большей силой, но и люди, которые просто дышат, оставляют частицы после себя". Красные точки на картинке представляют самые большие частицы. Они создают наибольшую вероятность заражения, но также они падают быстрее. "Но, если вы пробежали сквозь это облако, частицы все равно могут остаться на вашей одежде", - считает профессор Берт Блокен.

Из созданной модели кажется, что социальное дистанцирование играет небольшую роль для 2 человек в условиях слабого ветра при беге/ходьбе рядом друг с другом - частицы остаются позади . Риск заражения является наибольшим, когда люди двигаются друг за другом, в воздушном потоке друг друга.

На основании этих результатов ученый советует, чтобы расстояние между людьми, которые движутся в одном направлении друг за другом, составляло не менее 4–5 метров, при беге или езде на велосипеде оно должно составлять от 10 до 20 метров.

Будьте здоровы и берегите себя.