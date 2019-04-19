По данным Pricer.lt, самые дешевые белые яйца продают в магазине IKI – по 6,9 евроцентов за шт (упаковка 10 шт). На Калварийском рынке 10 шт белых польских яиц стоят 70 евроцентов. В магазине Lidl белые яйца стоят 7,4 евроцента за шт (упаковка 15 шт).

В магазинах сети Maximа можно купить белые яйца размера L по цене 12,9 евроцентов за шт (в упаковке 10 шт).

Самые популярные в Литве небольшие коричневые яйца, по данным исследования pricer.lt, размера M можно купить в магазинах сети Lidl – по 5,5 евроцентов за шт (18 шт в упаковке). в магазинах Norfа самые дешевые коричневые яйца стоят 57 евроцентов за 10 шт.

Коричневые яйца L размера стоят дороже. В Maximа и Norfа 99 евроцентов за 10 шт.

По данным Pricer.lt, яйца размера XL во всех магазинах стоят недешево – по 1,80 евро за 10 шт на Калварийском рынке, а в магазинах по 1,95 евро.

Самые дешевые экологические яйца продают в магазинах сети Lidl - по 2,49 за 10 шт, в магазинах других сетей они стоят 2,99 евро за 10 шт.

Самый дешевый майонез - фирменный майонез IKI 35% жирности – 440 г стоят 0,47 евро. Более дешевую продукцию могут предложить сети, у которых есть своя продукция. Например в магазинах Maximа майонез Optima linija 19% жирности стоит 0,55 евро за 450 г, а в Lidl майонез Mikado 18% жирности стоит 0,55 евро за 450 г.

По данным Pricer.lt, самый дешевый майонез популярных брендов можно купить в IKI. Обезжиренный майонез Vilnius стоит 0,77 евро за 475 г. Столько же стоит майонез Кедайняйской консервной фабрики Tradicinis - 430 г. Самая большая цена на эти майонезы в других магазинах - соответственно 1,38 и 1,29 евро.

Самый дешевый хрен в магазине стоит 40 евроцентов за 250 мл.

На рынке хрен стоит дороже, но на рынке продают хрен, приготовленный вручную. На Калварийском рынке хрен стоит 1,5-2 евро.

Самый дешевый консервированный горошек, по данным pricer.lt, продают в Norfа и Maximа – 0,35 евро за 400 г. Самый дорогой – 0,97 евро за 660 г - в Rimi.

Самая дешевая мука продается в Maximа - 0,64 евро за 2 кг. Самая дорогая мука, по данным pricer.lt, стоит 0,85 евро.

Самая дешевая утка продается в IKI - 2,79 евро за кг. В Lidl утка стоит 2,99 евро за кг. Самая дорогая утка - в Maximа 5,99 и 6,99 евро за кг.

Портал pricer.lt фиксировал цены 15 апреля в магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, а на Калварийском рынке - 13 апреля.