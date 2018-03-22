По словам главы Центра обучения человека Гинтараса Хоментаускаса, ситуация в Литве улучшается, но треть людей чувствует себя несчастными, тут мы значительно уступаем Скандинавским странам и нашим соседям полякам.
"Если меня кто-то спросит, как измерить достижения страны, я бы предложил посчитать, сколько жителей страны счастливы и гордятся своей страной. Мы склонны понимать счастье как нечто индивидуальное. Однако эмоциональное благосостояние члена общества не является индивидуальным вопросом. Видя, что происходит в стране, мы можем понять, как это действует на нашу жизнь, и наоборот – видим, что счастливые люди хорошо оценивают и свою страну", – сказал Хоментаускас.
По словам ученого, в Литве все еще высок уровень недоверия друг другу – в Литве наблюдается кризис недоверия. Чувство отчуждения в обществе за последние несколько лет почти не изменилось и остается высоким.
"Мы постоянно пишем о самых разных скандалах, рядовые происшествия выдаем за катастрофу и так формируем у себя же впечатление, что мы живем в плохой стране, что живущие рядом люди опасны и морально развращены. Каждый день мы создаем атмосферу недоверия, подозрительности, страха и враждебности, которая раскалывает общество и лишает его чувства единства, безопасности. А люди, которые чувствуют себя во враждебном окружении не могут быть счастливы", – сказал Хоментаускас.
Опрос по заказу Центра обучения человека был проведен компанией Baltijos tyrimai в конце 2017 г.
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