В 2017 году средний показатель по ЕС составил 27,9% и был на 0,8% ниже, чем в 2012 году, когда расходы на социальную сферу составляли 28,7% ВВП.
Больше всего на эту сферу в 2017 году выделили Франция (34%), Дания (32%) и Финляндия (31%). Меньше всего – Румыния (14,4% ВВП).
Другие страны Балтии – Эстония и Латвия – выделили соответственно 16 и 15% ВВП.
Кручинскене живет в выделенном родственникам социальном жилье: а что тут нелегального? (1)
Жительница Каунаса Эгле Кручинскене , которая недавно...
Ветеринары отмечают: хозяева не заботятся о питомцах, пока не произойдет несчастье
В холодное время года многие жалуются, что выходят из...
В Вильнюсе торжественно перезахоронены останки участников Восстания 1863–1864 годов (55)
В пятницу в Вильнюсе состоялась торжественная...
Исследование: Литва тратит на социальную защиту меньше других стран Евросоюза (3)
Литва в 2017 году выделила на социальную сферу 15% ВВП ,...
"Новый калибр": автоматы, гаубицы, кольчуга и военные миссии. Армия Литвы с 90-х годов до наших дней Премьера на DELFI ! (71)
Для литовского государства начало 90-х годов стало...
TOP новостей
Внимательные потребители зафиксировали, как во время акции Jamam телевизор подорожал на 200 евро (34)
22 ноября в литовских торговых центрах Akropolis началась...
После публикации об оставшемся без работы мужчине с DELFI связалась Служба занятости: мы договорились с работодателем (46)
После того как портал DELFI опубликовал статью об...
Кручинскене живет в выделенном родственникам социальном жилье: а что тут нелегального? (1)
Жительница Каунаса Эгле Кручинскене , которая недавно...
В Вильнюсе торжественно перезахоронены останки участников Восстания 1863–1864 годов (55)
В пятницу в Вильнюсе состоялась торжественная...
Столичный район с дешевым жильем, который жители все еще обходят стороной (8)
Столичный микрорайон Науининкай - один из районов, к...