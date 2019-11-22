Литва в 2017 году выделила на социальную сферу 15% ВВП, таковы новейшие данные "Евростата".
Eurai
© DELFI / Kiril Čachovskij

В 2017 году средний показатель по ЕС составил 27,9% и был на 0,8% ниже, чем в 2012 году, когда расходы на социальную сферу составляли 28,7% ВВП.

Больше всего на эту сферу в 2017 году выделили Франция (34%), Дания (32%) и Финляндия (31%). Меньше всего – Румыния (14,4% ВВП).

Другие страны БалтииЭстония и Латвия – выделили соответственно 16 и 15% ВВП.

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