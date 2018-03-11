yui-linkЭто показали исследования Центра изучения человека. По данным исследований, столетний юбилей Литва встретила улучшившимися настроениями.

Счастливыми или достаточно счастливыми себя чувствуют 70% жителей Литвы, а число жителей, которые рады тому, что являются гражданами Литвы, за год выросло с 69% до 82%.

"Очевидный момент: абсолютное большинство положительно отвечает на вопрос, гордятся ли они тем, что являются литовцами, гордятся ли Литвой. Для людей важна родная страна, земля предков, история, язык. Но когда задают вопросы о власти, чиновниках, политиках – это уже другая история. Создается впечатление, что Литва для них. Эти полюса очень отличаются", – сказал DELFI глава Центра исследования общественного мнения и рынка Vilmorus социолог Владас Гайдис.

По его словам, этим литовское общество отличается от жителей других стран Балтии.

"Скажем, в Эстонии, на протестантском пространстве, считается, что если я вижу зло, я должен сообщить о нем, бороться с ним, куда-то обращаться, писать петиции. Если не пишу – зачем об этом говорить. Там люди более гражданственные, есть активное усилие", – сказал социолог.

На вопрос, почему соседи позитивнее, чем литовцы в отношении будущего своей страны, Гайдис предположил, что разница в культуре.

"Скажем, в Эстонии, недоверие к себе, отрицательная оценка своей страны невозможны, поскольку в ареале протестантской культуры недолжно быть неудачником. В католической Литве склонность жаловаться является даже признаком хорошего тона", – заметил социолог.

Он вспомнил как был удивлен шведский коллега, посетившие Литву 20 лет назад.

"Его больше всего поразил наш феномен – домик для голодающих, фургон на колесах. В нем голодали, протестуя против какой-то проблемы. Швед сказал, что у них, если возникает проблема, люди пишут письма своему депутату, объясняют суть. Но чтобы швед пошел голодать – такое сложно представить. Там такое пассивное действие вряд ли возможно", – сказал Гайдис.

Говоря о патриотизме межвоенной Литвы, он выделил посвященную веру в Литву, Родину, символику. По мнению социолога, патриотизм поддерживало и внешнее напряжение – конфликт с Польшей, лозунг "Мы без Вильнюса не умрем", другие обстоятельства. Влияние оказывала и гордость за успешное создание молодого государства, когда были видны результаты.

"По разным источникам мы видим, что жители межвоенной Литвы ценили созданное независимое государство, чувство гордости вызывали и проделанные за 20 лет с большим энтузиазмом работы – в литературе, архитектуре, промышленности. До сих пор сложно поверить, что за такое короткое время было сделано так много. Ведь с 1918 до 1938 гг. Литва изменилась неузнаваемо, стала европейской страной, – сказал Гайдис.

Состоялась ли Литва 11 марта

Политолог университета им. Витаутаса Великого профессор Альгис Крупавичюс, говоря об отношении местных жителей к патриотизму и развитию страны выделяет два основополагающих момента.

"Во-первых, надо сказать, что в литовском обществе, в столетний юбилей страны, появилось больше оптимизма. Это отразилось, кажется, в банальном факте, что по мере приближения столетия не хватило государственных флагов. Но после 16 февраля, по моему субъективному впечатлению, волна оптимизма спала. Очень сложно предсказывать, сохранится ли оптимизм, проявившийся накануне 100-летия", – сказал он.

По словам Крупавичюса, после того как спала волна энтузиазма, в публичном пространстве стала доминировать волна сенсаций, скандалы, и после 16 февраля Литва словно снова попала в болото мрачных настроений.

"Это касается не только политики: если перед столетием звучали оптимистические нотки, сейчас они исчезают. Иногда создается впечатление, что Литва 11 марта не состоялась, что это все еще не осуществленный проект", – отметил политолог.

По его мнению, такие настроения можно объяснить разными временными дистанциями.

"Если взглянуть на перспективу столетия, невзирая на оккупации, войны, большие социальные, экономические и другие потрясения, Литва выжила. У нас снова есть государство, в геополитическом плане оно достаточно безопасно. Все это дает основания для оптимизма. А если взглянуть на кратковременный период, на последние 28 лет, картина более мрачная.

Ведь Литва в демократию, в независимость ушла как одна из самых крепких стран бывшего СССР, диктовала политическую моду не только на советском, но на на всем восточноевропейском пространстве. Если бы не Саюдис, наше движение к демократии и независимости, честно говоря, быстро ли распался коммунизм в Восточной и Центральной Европе", – вопрошал Крупавичюс.

По его мнению, спустя 28 лет, за которые Литва прошла большой путь, в первую очередь в плане геополитической безопасности, в стране все равно видны очень серьезные проблемы, в первую очередь на уровне общества.

"Социальное неравенство у нас одно из самых больших в Европейском Союзе, у нас демографический кризис, который выражен в небольшой рождаемости, высокой смертности и эмиграция. На политическом уровне очевидно, что мы представляем собой демократию с недостатками, общество пассивное, политики не способны сформулировать идеи и представить их обществу.

Когда мы говорим о столетней Литве, мы находим больше оптимизма, надежды, перспективы. Но если речь идет о Литве 11 марта, о последних 28 годах, то картина иная. Долгожданного прогресса еще не достигли, а проблем - целый список", – сказал Крупавичюс.