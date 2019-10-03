Исследование: каждая шестая попытка мошенников успешна - жители лишаются денег

Исследование Swedbank показало, что чуть больше трети (36%) жителей, которые столкнулись с мошенниками и понесли финансовый урон, лишились 10-50 евро, 18% лишились 101-500 евро, 13% - 51-100 евро. Больше 3000 евро лишились около 4% жителей, столкнувшихся с мошенниками.

По словам главы Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене, несмотря на то, что основным способом мошенничества остаются звонки по телефону, с этим столкнулись 88% жителей, популярность наращивает мошенничество в сети - в интернете, в социальных сетях, по электронной почте.

"Мы заметили по обращению наших клиентов, что часто стали обращаться не по телефону, а по эл. почте или через социальные сети. Одна из популярных тенденций сейчас – инвестиции в разные платформы с использованием фотографий знаменитых людей, предложение заработать больше средств", – сказала Цвиликене.

По ее словам, свыше 40% столкнувшихся с мошенничеством в этом году людей сказали, что получили письма по эл. почте. Это на 15% больше, чем 3 года назад. В два раза увеличилось число случаев мошенничества в социальных сетях. Увеличилось число жителей, которые столкнулись с "липовыми" сайтами и опасными приложениями.

По данным исследования, почти половина участников опроса (47%) сказала, что они не чувствуют себя в безопасности, считают, что жертвой мошенничества может стать каждый человек. Еще 11% отметили, что не располагают достаточной информацией о том, как защититься от мошенников, боятся за свою безопасность и безопасность своих финансов.

"Не все люди обращаются в полицию, одни жалуются в социальных сетях, другие обращаются в банк. Больше всего обращений поступает в связи с покупками в разных эл. магазинах, когда платят аванс и не получают товар, затем идет число сообщений о мошенниках, которые представляются близкими, которые попали в беду и нуждаются в помощи, на третьем месте – разные смс-сообщения, эл. письма, инвестиции в разные платформы", – сказал представитель полиции Рамунас Матонис.

Максимальная сумма, из-за которой в этом году было начато расследование - 51 000 евро. За 8 месяцев этого года было начато на 1,3% больше расследований, чем в прошлом, ежемесячно открывают по 200 таких дел. За 8 месяцев этого года их было 1700.

По данным исследования Swedbank, 47% жителей обращают внимание на информацию о мошенничестве в СМИ, 35% стараются не предавать огласке личную информацию в социальной сети. Это соответственно на 21% и 12% больше, чем в 2016 г.

Также за 3 года на 24% больше людей стали использовать легальное программное обеспечение и антивирусные программы, до 13% увеличилось число жителей, которые регулярно меняют пароли.