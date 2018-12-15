Для достойной жизни в столице Литвы, по данным исследования, человеку, который живет один и арендует жилье, в среднем нужна зарплата в размере 700-750 евро "на руки".
"Это примерно в два раза больше чем установленный в стране минимальный прожиточный уровень - 360 евро. Данные департамента статистики Литвы показали, что средняя зарплата "на руки" в Вильнюсе сейчас составляет 790 евро. Эти данные показывают, что половина жителей все еще не получают достаточно средств для достойной жизни", – сказал представитель Baltic Salary Survey Повилас Блусюс.
Правда, по его словам, если речь идет о семье, то в таком случае прожиточный минимум на одного человека может быть и меньше, поскольку люди живут в одной квартире, пользуются теми же коммунальными услугами. Однако если семья большая, то сумма расходов может значительно увеличиться.
Прожиточный минимум – это теоретическая сумма в месяц, выведенная посредством реальных данных, которая нужна человеку для достойной жизни. В нее входят расходы на еду, аренду жилья, налоги, транспорт, одежду и обувь, спорт, гигиенические принадлежности, медицинские услуги, досуг и другие расходы, а также для минимальных сбережений.
Данные исследования показали, что в Вильнюсе для достойной жизни нужно меньше всего средств. Например, в Риге требуются доходы в размере 850 евро "на руки".
Интересно, что средняя зарплата в Латвии меньше, чем в Вильнюсе и составляет 770 евро. Значит в Риге у еще меньшего количества жителей есть деньги на достойную жизнь.
Самая лучшая ситуация фиксируется в Эстонии: там средняя зарплата "на руки" составляет 1200 евро, а на достойную жизнь надо до 1070 евро в месяц.
Согласно исследованию, студентам, которые живут в Вильнюсе без семьи, в месяц должно хватать 450 евро. В Вильнюсе самые дешевые общежития. В Риге студенту требуется 500, а в Таллине 600 евро в месяц.
Блусюс сказал, что не надо забывать - это средний показатель, поэтому людям с разными потребностями или живущим в разных условиях, этих денег может и не хватить.
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