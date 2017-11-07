По просьбе «Академии запаха и вкуса» компания Sprinter tyrimai провела исследование привычек жителей Литвы в вопросе потребления чая.
Результаты опроса показали, что более половины респондентов подслащивают чай сахаром, говорится в отчете.
«Подслащивать чай или нет - это вопрос вкуса. Просто имейте в виду, сколько сахара вы добавляете в пищу. Добавленный сахар - это сахар, который мы добавляем к блюду или напиток самостоятельно или который добавляется к уже приготовленным продуктам - от конфет, лимонада до йогурта или томатного соуса», - говорит работник Skonis ir kvapas, знаток чая Андрюс Жилинскас.
Согласно исследованию, более половины респондентов, которые пьют сахар с сахаром, добавляют одну чайную ложку в кружку. 28% добавляют две чайные ложки и 15% - половину чайной ложки. Остальные 2% респондентов добавляют три, а 1% - более трех чайных ложек сахара.
Треть респондентов заявили, что потребляют около двух-четырех чайных ложек сахара в день (с кофе или чаем), 29% - одну или две ложки, 10% - от четырех до шести и 3% - более шести чайных ложек сахара.
Второй по популярности в списке чайных добавок - мед. 40% респондентов подслащивают чай именно им. Однако, как говорят специалисты, мед, по большому счету, является сахаром, и им не рекомендуется злоупотреблять.
«Конечно, мед имеет различные витамины и полезные вещества, а в народной медицине он рассматривается как лекарство, но злоупотреблять им нельзя», - говорит Жилинскас.
Около 15% опрошенных жителей Литвы ничего не добавляют в чай, всего около 5% добавляют в чай молоко.
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