Исповедь социального работника: единственная защита от агрессии - дешевая сумочка

Если защититься не получится, то приходится мириться с травмами, выдранными волосами, царапинами, синяками или сломанными носами.
Во время акции, которую провела Литовская ассоциация социальных работников, социальные работники рассказали DELFI, с чем они сталкиваются каждый день.
Янина сказала DELFI, что за долгие годы работы она уже привыкла к агрессии, однако она понимает, что никогда не бывает в безопасности.
"Социальный работник никогда не может быть уверен в своей безопасности. У людей, с которыми мы работаем, большие проблемы, обычно эта агрессия и злоба оборачивается на весь окружающий их мир, на тех, с кем он общается, на нас. И за те деньги, за какие мы работаем... Элементарно, если тебя ругают на чем свет стоит, а ты должен продолжать общаться как с умным человеком - это очень сложно", – сказала Янина, заметив, что к страху она уже привыкла.
Она рассказала, что чаще всего именно социального работника обвиняют в том, что он не сделал что-то или неправильно отреагировал на ситуацию. Поэтому она пришла с плакатом "Всегда виноват".
"Мы сталкиваемся с агрессией, вот сделали плакат "Всегда виноват", поскольку тебя запугают, нападут на тебя, и все равно ты будешь виноват, поскольку не можешь найти подход к человеку. Потом уже если что-то случится, спрашивают, почему так, может можно было сделать иначе", – рассказала социальный работник Наталья.
"Если сравнивать нашу зарплату с другими, и принять во внимание условия, то это того не стоит. Мы хотели бы, чтобы адекватно посчитали", – сказала Наталья, которая получает меньше 600 евро "на руки".
"Не бывает и недели, чтобы не оскорбили, так, как до этого в жизни не слышал. Самое сложное, на следующий день общаться с тем же человеком как с нормальным, умным человеком, но такова наша работа", – сказала Виталия.
"В самом начале карьеры социального работника, я после работы шла в душ, а потом в кровать. Не могла даже с домочадцами общаться. Сейчас привыкла, ко многому привыкаешь", - печально прибавила она.
Социальные работники шутили, что они - постоянные завсегдатаи магазинов подержанной одежды и охотники на акции.
Их зарплата не позволяет купить хорошую сумочку – вышеупомянутый предмет самозащиты – сумочка - обычно стоимостью несколько евро.
По словам социальных работников, сегодняшняя акция направлена не против лиц, нуждающихся в помощи.
На этой акции они требуют узаконить условия безопасности труда и описание управления профессиональным риском, а также разработать ясную и последовательную систему повышения зарплат социальным работникам и создать структуру для повышения их профессиональной квалификации.
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