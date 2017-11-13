Она сказала, что раньше не хотела рассказывать свою историю, чтобы не навредить известному режиссеру, но позже поняла, что это будет во вред девушке, рассказавшей свою историю.

Боцуллайте сказала журналистке Берте Тилмантайте, что поняла, что ее история и история Юлии очень похожи. И она тоже имела место 5 лет назад. Разница лишь в том, что Пауле сразу же обратилась в правоохранительные органы и сразу же обо всем рассказала людям из своего окружения.

Она ходила на кастинги как непрофессиональная актриса. Позже, когда начала общаться с режиссером, ходила с ним в кафе и рестораны, это не понравилось ее тогдашнему другу. Когда молодой человек потребовал прекратить эти встречи, она перестала встречаться с Бартасом.

"Я сказала, что у меня нет времени. Тогда все прекратилось. Точнее, прекратилось, я несколько месяцев ходила на пробы. Время от времени происходили какие-то странные вещи. К примеру, драки. Мой молодой человек подрался с Бартасом. Я не понимала причины этого. Позже я узнала, что это были небольшие детали, провокации. <...>. Там отработана такая методика, что не приведи Господь...", – рассказала Боцуллайте.

Позже режиссер предложил ей стать художником фильма. Она согласилась и только позже поняла, что, работая художником, она должна будет ездить с Бартасом в его усадьбу. Тогда она выдвинула условие, что ночевать там не будет и после работы будет возвращаться в Вильнюс. Только через некоторое время собеседница Nanook почувствовала себя в безопасности, поэтому рискнула и несколько раз осталась ночевать в его усадьбе. По ее словам, чувство безопасности сохранялось до одного вечера.

Тогда после окончания работы режиссер принес из машины алкоголь и сказал, что будет праздновать ее день рождения, хотя этот день не был днем рождения Боцуллайте. Когда он выпил бутылку шампанского, а она - вина, он стал трогать ее, гладить ногу.

Она сказала ему, что идет спать. Когда он пошел за ней, Боцуллайте повторила, что хочет, чтобы он оставил ее в покое. Но Бартас попросил ее лечь, если она хочет услышать, что он ей хочет сказать.

"Я не легла, он заплакал. Мне это слезы показались искусственными. Мне стало смешно. Я начала хихикать. Началась такая игра. Может, это очень оскорбило Шарунаса Бартаса. Не знаю, он стал меня оскорблять разными словами, что я здесь делаю, что я ничего не умею. Я сказала, что могу уехать. Никаких проблем. Было пять утра. Брезжил рассвет. Я взяла телефон и позвонила своему парню. Позвонила и сказала, чтобы он приехал за мной в усадьбу. Бартас это слышал и, мягко говоря, разозлился.

Я пошла собирать вещи. Он повалил меня и держал. Я ломала ему пальцы. Сказала, что он мне противен. После этих слов он меня отпустил. Он бросил в меня скамейку. Потом бросил мне вслед телевизор, который я привезла. Я бежала с этими вещами в пять утра куда-то в лес. Он догнал меня и я сказала, что обращусь в полицию. Он сказал, чтобы вызывала сейчас. Я вызвала полицию, он пошел в дом".

Девушка выбежала на шоссе. Утром в деревне было тихо, поэтому она услышала, что Бартас завел машину. Она не знала, что он хочет сделать, поэтому спряталась за контейнер и сидела там, пока не приехал ее парень и полиция, с ними она вернулась в дом режиссера.

В перевернутой вверх дном усадьбе она написала заявление и ждала, чем все это закончится.

Позже, по ее словам, режиссер звонил ей каждый день. Он пытался объясниться и узнать, почему она так поступила. Через некоторое время девушка узнала, что за мелкое хулиганство Бартасу назначен штраф в размере 150 литов, кроме того, наложен арест на оружие, которое у него было.

Литовский режиссер пополнил список известных людей, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Волна обвинений в адрес различных знаменитостей последовала за публикациями в американской прессе, в которых женщины-актрисы рассказали о недостойном поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Бартас - известный литовский режиссёр. Он получил не одну награду за свои киноленты. В 1992 году он был награжден призом Берлинского кинофестиваля FIPRESCI за фильм "Три дня".

DELFI уже не первый день пытается связаться с Бартасом, но он на звонки журналистов не отвечает.