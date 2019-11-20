У литовского исполнителя Эгидиюса Драгунаса (Sel), похоже, снова неприятности. В социальной сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт между ним и спортсменом Арнольдасом Мисюнасом. Было начато расследование, поскольку во время конфликта рядом находился несовершеннолетний сын исполнителя. Сейчас в сети появилось еще одно видео, на котором Драгунас, возможно, нецензурно выражается, обращаясь к сыну.
Egidijus Dragūnas
© DELFI / Josvydas Elinskas

После появления этого видео жалоба поступила в Службу по правам детей. Представитель службы Арунас Малиновскис подтвердил DELFI, что видео они получили. Однако он сказал, что пока рано утверждать, что на нем Драгунас точно общается с сыном.

"Мы получили видео, про которое говорят, что на нем запечатлен Драгунас с сыном. Мы рассмотрим жалобу. Пока она зарегистрирована как сообщение. Ее еще не рассмотрели, поэтому я не могу комментировать. В таких случаях надо получить выводы, тогда семье окажут помощь", – сказал специалист.

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DELFI пытался связаться с самим исполнителем, но он не ответил.

Напомним, что 16 ноября в Вильнюсе во время традиционного турнира бусидо, Драгунас в раздевался конфликтовал с Мисюнасом. Видео вызвало ряд вопросов у специалистов службы по правам детей, поскольку рядом с Драгунасом находился его несовершеннолетний сын. Расследование начала и Федерация бусидо. Выясняют, каким образом посторонние попали в раздевалку и кто снял конфликт на видео, сообщает телевидение „Lietuvos rytаs.

Бой Мисюнаса с украинцем был очень напряженным. В конце литовец выпал за пределы ринга. После поражения Мисюнас сразу же ушел в раздевалку, за ним последовал Драгунас. Там и разгорелся конфликт.

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