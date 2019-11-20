После появления этого видео жалоба поступила в Службу по правам детей. Представитель службы Арунас Малиновскис подтвердил DELFI, что видео они получили. Однако он сказал, что пока рано утверждать, что на нем Драгунас точно общается с сыном.
"Мы получили видео, про которое говорят, что на нем запечатлен Драгунас с сыном. Мы рассмотрим жалобу. Пока она зарегистрирована как сообщение. Ее еще не рассмотрели, поэтому я не могу комментировать. В таких случаях надо получить выводы, тогда семье окажут помощь", – сказал специалист.
DELFI пытался связаться с самим исполнителем, но он не ответил.
Напомним, что 16 ноября в Вильнюсе во время традиционного турнира бусидо, Драгунас в раздевался конфликтовал с Мисюнасом. Видео вызвало ряд вопросов у специалистов службы по правам детей, поскольку рядом с Драгунасом находился его несовершеннолетний сын. Расследование начала и Федерация бусидо. Выясняют, каким образом посторонние попали в раздевалку и кто снял конфликт на видео, сообщает телевидение „Lietuvos rytаs.
Бой Мисюнаса с украинцем был очень напряженным. В конце литовец выпал за пределы ринга. После поражения Мисюнас сразу же ушел в раздевалку, за ним последовал Драгунас. Там и разгорелся конфликт.
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