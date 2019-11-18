Об этой встрече известный литовский исполнитель и продюсер рассказал на своей странице в фейсбуке.
"Он живет в лифте? – спросил Адомас после второй встречи за день. Я ответил: "Нет".
А президент поздоровался, мы с ним поговорили, он спросил, как у нас дела: "Спокойнее, чем у вас". А он пошутил, сказав, что такая уж профессия у президента.
Простая гостиница-СПА в Друскининкай. Выходные. Никто ничего не закрывает, движение не останавливают, охрана с собаками по коридорам не ходит.
Президент в халате.
Со всеми здоровается, разговаривает. Я слышал, как люди удивлялись – "А был бы другой, полгостиницы закрыли бы, а тут – вместе со всеми".
А мне кажется, так и должно быть. Это какое-то нездоровое советское наследие делать "господ" и каких-то исключительных людей из руководителей страны.
Правильно он сказал – "профессия у меня такая - президент".
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