Этот визит отражает склонность главы Католической церкви посещать находящиеся на периферии страны, которые столкнулись с множеством исторических и социальных вызовов.

В субботу понтифик встретился в Вильнюсе с руководителями государства, вознесет молитву в часовне Острой брамы, пообщается с молодежью на Кафедральной площади.

В воскресенье папа римский проведет богослужение в каунасском парке Слияния, а во второй половине дня вернется в Вильнюс и побывает у памятника жертвам Вильнюсского гетто, а также почтит память жертв советского режима в Музее оккупаций и борьбы за свободу.