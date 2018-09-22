Визит папы римского Франциска не пропустила и чета Адамкусов, которая в последнее время редко показывается на публике.
© DELFI / Andrius Ufartas

Этот визит отражает склонность главы Католической церкви посещать находящиеся на периферии страны, которые столкнулись с множеством исторических и социальных вызовов.

В субботу понтифик встретился в Вильнюсе с руководителями государства, вознесет молитву в часовне Острой брамы, пообщается с молодежью на Кафедральной площади.

В воскресенье папа римский проведет богослужение в каунасском парке Слияния, а во второй половине дня вернется в Вильнюс и побывает у памятника жертвам Вильнюсского гетто, а также почтит память жертв советского режима в Музее оккупаций и борьбы за свободу.

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