Этот визит отражает склонность главы Католической церкви посещать находящиеся на периферии страны, которые столкнулись с множеством исторических и социальных вызовов.
В субботу понтифик встретился в Вильнюсе с руководителями государства, вознесет молитву в часовне Острой брамы, пообщается с молодежью на Кафедральной площади.
В воскресенье папа римский проведет богослужение в каунасском парке Слияния, а во второй половине дня вернется в Вильнюс и побывает у памятника жертвам Вильнюсского гетто, а также почтит память жертв советского режима в Музее оккупаций и борьбы за свободу.
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