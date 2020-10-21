Последняя запись на странице Успасских в фейсбуке была сделана 18 октября. Тогда он напомнил, что Партия труда празднует свой 17-ый день рождения, после этого - тишина.
Где находится лидер партии, не знают и ее члены. Delfi во вторник пытался связаться с Успасских, но тщетно. На звонки он не отвечал и в среду утром.
Во вторник и глава офиса партии Виктор Федоров не знал, где находится председатель. Во вторник утром он сказал Delfi, что несколько дней с ним не разговаривал, не мог с ним связаться.
В среду Федоров информировал Delfi, что ему удалось поговорить с председателем.
"Лидер партии на этой неделе завершает срок самоизоляции. На следующей неделе он сможет в живую дать комментарий, если это необходимо", – сказал Федоров.
На вопрос, как себя чувствует Успасских, он ответил, что сейчас уже лучше.
"Когда общались, кажется все было хорошо. Меньше кашляет, кажется, все хорошо", – сказал он Delfi.
Федоров заметил, что по его данным, Успасских не в больнице.
Политик не мог сказать, почему лидер партии решил не общаться со СМИ.
"Знаете, не могу ничего вам сказать. Я - не он, поэтому такие вещи комментировать не могу", – сказал Федоров.
Он сказал, что не может комментировать информацию Delfi о том, что близкий человек из окружения Успасских заболел коронавирусом.
"Ничего не могу сказать. Не знаю, я не спрашивал, мне не сказали, такой информацией я не располагаю, не могу это даже комментировать", – сказал Федоров.
В ночь после первого тура Успасских не появился в штабе партии. Тогда члены партии сказали, что политик простыл, поэтому решил остаться дома.
12 октября на пресс-конференции BNS Успасских участвовал удаленно – во время беседы он сильно кашлял.
В интервью порталу 15min.lt Успасских сказал, что сдаст тест на коронавирус, но потом передумал.
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