Исчезающая Литва растет: стране прогнозируют ирландский сценарий

По данным Департамента статистики, в последнее время в Литву приезжает больше иммигрантов, и это больше не иностранцы, а возвращающиеся граждане Литвы.

В марте 2020 года, когда ввели карантин, на родину вернулись 2128 литовцев, а в марте 2019 г. - 1564 человек. Значительно увеличилось количество иммигрантов в июне-августе. В июне вернулся 2401 а в июне 2019 г. - 1652.

В июле разница была еще больше - если в этом году приехали 3524, то в прошлом - 2238; в августе 2020 г. – 3353, а в пролом году в августе – 2153.

С марта по август в Литву вернулись 13 707 граждан, а за то же время 2019 года - 11 096.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас уточнил, что пока в этом году общий баланс эмиграции и иммиграции положительный.

"У нас уже в прошлом году вернулось больше, чем уехало, но тогда это были граждане третьих стран, а в этом году - граждане Литвы", – обобщил он.

"В Литву съехались бывшие эмигранты: большинство, наверное, работает удаленно, если им назначен простой; вот они вернулись и увеличили внутреннее потребление, поэтому у нас не упали ни цены на аренду, ни цены на услуги ресторанов.

Я думаю, что на это подействовал общий поток. В этом году у нас +12 000 человек за 8 месяцев. Это в основном экономически активные жители, у них есть ресурсы, сбережения, они покупают недвижимость", – заметил экономист.

Что касается эмигрантов, то предполагают, что в этом году уехало меньше литовцев, чем в 2019 году. В марте-августе из Литвы уехали 8597 человек, а за то же время 2019 года - 12 251.

Маурицас считает, что большой эмиграции во время пандемии не было по нескольким причинам. Во-первых, это связано с экономической ситуацией в Литве, она в последнее время значительно улучшилась.

"Особенно быстро росли зарплаты, также снижали налоговое бремя. Если сравнивать наши зарплаты с западными, то разница значительно снизилась", – сказал экономист.

Кроме того, в кризис Литва пострадала меньше, чем те страны, куда жители Литвы уезжают. Поэтому люди боятся, что уедут и останутся без работы.

Третьей причиной экономист считает Brexit.

"Больше вероятность того, что он будет жестким, меняется структура эмигрантов. Сейчас вообще из Великобритании больше людей уезжает, чем приезжает", – прибавил Маурицас.

"Конечно, были опасения, что пандемия вызовет волну эмиграции, но поскольку Литва с этим справилась лучше, чем другие страны, падение экономики было вторым из самых низких в ЕС, вот и не было повода уезжать", – обобщил он.

На вопрос, есть ли риск, что после того как пандемия уйдет, литовцы снова поедут за границу, он заметил, что такой риск есть.

"Если говорить о том, что будет в следующем году, то такой риск есть, особенно это касается работников пострадавших секторов, а также молодежи, ведь во время пандемии работу найти сложнее. Я думаю, что все будет зависеть от экономического развития", – сказал экономист.

Маурицас надеется, что литовцев на родите задержит улучшение экономической ситуации, предполагаемое повышение зарплат и пенсий. Он считает, что массовой эмиграции из Литвы не будет и ее ждет ирландский сценарий.

"Думаю, очень реально, что мы в ближайшие 5 лет повторим ирландский сценарий начала 2000-ых. Люди в течение долгого времени уезжали из Ирландии, потом был этап стабилизации, а затем люди стали возвращаться, увидели, что происходит нечто хорошее, стало модным возвращаться. Думаю, скоро станет модным иммигрировать в Литву", – считает экономист.

Кроме того, во время пандемии в Литву приехало больше иностранцев, чем за тоже время в 2019 г. - соответственно 10 623, и 9686.

Пресс-секретарь Службы занятости Милда Янкаускене сказала, что с 16 марта разрешение на работу гражданам третьих стран не выдавали, этот процесс был возобновлен с 20 июля. Она также сказала, что из-за ограничений в этом году таких разрешений выдали в два раза меньше (в 2020 - 2366, а в 2019 - 4584). Сециалист заметила, что, по закону 2017 года, если въезжают иностранцы по списку профессий, представителей которых в Литве не хватает, то им не нужны разрешения, и статистики по ним у Службы занятости нет.

Delfi напоминает, что в 2019 г. в Литву иммигрировали 40 100 человек – в 1,4 раза больше (11 200), чем в 2018 г., а из Литвы уехали 29 3 000 жителей – на 9,1% (2900) меньше, чем в 2018 г. С 1990 г. в прошлом году впервые в Литву иммигрировало больше людей, чем уехало из нее – на 10 800.

В 2019 г. в Литву вернулись 20 400 (50,9% всех иммигрантов) граждан, это на 23% больше, чем в 2018 г. В 2019 г. больше всего граждан Литвы вернулись из Великобритании – 9600 (47% всех вернувшихся), Норвегии – 2000 (10%), Германии – 1500 (7,6%), Ирландии – 1500 (7,5%).