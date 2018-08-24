Лукас из Вильнюса купил телевизор в интернет-магазине Elektromarkt, а сейчас не знает, что делать. Ведь телевизор – не иголка, а пропал. И ни компания, ни курьеры не знают, куда он пропал.
Однако после того как с магазином связались СМИ, телевизор отыскался. Компания Elektromarkt принесла извинения покупателю.
Телевизор Лукас заказал в среду на прошлой неделе. В пятницу телевизор уже должны были доставить, но этого не случилось.
"В среду мы заплатили больше 800 евро, не так и мало, и нам сообщили, что товар доставят в пятницу. Но не получили, а система показывала, что курьер телевизор нам доставили.
Выяснилось, что его получил Лукас из Алитуса, а не Вильнюса. Мда. Elektomarkt даже не извинился, указали, что товар доставят в понедельник, произошла ошибка, сейчас пятница, мы вышлем", – рассказла Лукас.
В понедельник выяснилось, что телевизор покупателю так и не выслали. Лукаса об этом не информировали, он должен был звонит сам.
"А в понедельник Elektromarkt сказал: хватит шутить, мы все выслали, может курьер систему не обновил. Не знаю, как относится Elektromarkt к тому, что люди платят такие деньги и вынуждены указывать на недочеты в их работе?", – сказал Лукас.
Он обратился к самим курьерам "Литовской почты", они сказали, что товар не выслан, но код ему уже дан, хотя на посылку он еще не наклеен.
"Мы снова звоним в Elektromarkt: как же так, говорим? Ой, говорят, не на тот телевизор наклеили, сейчас переклеиваем и до 18-19 ч. курьер заберет его из ТЦ Akropolis. Этот собеседник вежливый, чувствуется испуг. Как-то ему хочется верить", – рассказал Лукас.
Но и в 19 ч. никаких признаков того, что телевизор был выслан. Снова звонок в Elektromarkt, работники уверяют, что телевизор выслан, так показывает система. На следующий день - ни телевизора, ни Elektromarkt. Наверное, отдел обслуживания клиентов видит наш номер и не отвечает Elektromarkt. С третьего раза удалось дозвониться, высокомерным голосом работник заявляет, что нам телевизор выслали, но курьеры не находят его. С момента заказа товара прошло 6 дней.
Глава интернет-торговли Elektromarkt Игнас Дучинскас принес свои извинения и сказал, что это неприятный для компании случай.
"Товар отдали курьеру своевременно, но из-за технических проблем его вовремя не доставили. Такое бывает редко, но избежать этого невозможно, мы сожалеем. Мы опоздали с доставкой на два дня, об этом информировали клиента. Ему также объяснили причину задержки. Покупатель написал заявление с просьбой отозвать заказ, деньги ему вернули в тот же день. Мы всегда считаем, что клиент прав, мы принесли ему извинения.
Каждое такое происшествие мы расцениваем серьезно, анализируем ситуацию и гарантируем возврат средств в случае необходимости. Мы заботимся о каждом клиенте", – сказал он.
Дучинскас повторил, что этого не должно было случиться, и компания сожалеет. Он заметил, что в течение 14 дней с момента заказа клиент может отозвать заказ и вернуть деньги. Если клиент понес ущерб, то индивидуально решается вопрос компенсации.
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