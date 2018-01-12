1 февраля 2017 года такой приказ подписал президент концерна MG Baltic Дарюс Моцкус.

Об этом сообщили вскоре после того, как из-за связей с теперь уже бывшим вице-президентом концерна Раймондасом Курляндскисом был уволен глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнорас Брадаускас.

В конце марта 2017 года малоизвестный широкой общественности профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис нашел в берлинском архиве оригинал акта.

Однако, если углубиться в условия выплаты миллиона, выясняется, что Мажилис не может претендовать на него. Юридически акт является собственностью Германии, поэтому Литве его передать не могут.

Меньше чем за месяц до 16 февраля DELFI решил поинтересоваться, что будет с обещанным миллионом евро.

На письмо, адресованное главе концерна MG Baltic, ответил директор службы коммуникации Тадас Марчюкайтис:

"Не исключаем возможности, что в ходе инициативы "Вернем Литве оригинал Акта 16 февраля" оригинал будет найден и передан Литве. В таком случае миллион получит лицо или лица, вернувшие акт.

Если до 16 февраля 2018 года документ не будет найден и передан, начнем новый этап инициативы – миллион пожертвуем на исследования истории независимости Литвы. О более точной форме и содержании этого процесса еще рано говорить, поскольку мы еще не потеряли надежду на успешное завершение первого этапа. Вопрос использования средств решат специалисты".

На вопрос, можно ли за месяц найти другой экземпляр акта, Мажилис дал понять, что если бы это произошло, он бы не удивился.

"Я как раз несколько дней назад разработал такую версию, что может другого варианта и нет, кроме того, который 29 марта прошлого года нашелся в Берлине. Это вероятно на 50%. Другие 50% - вероятность того, что может существовать еще один вариант со всеми 20-ю подписями", – сказал профессор.

Ученый положительно оценил инициативу MG Baltic направить деньги на исследования, если оригинал Акта так и не вернется в Литву. Однако, кто должен решить, кем будут те авторитетные специалисты, о которых говорит концерн?

"Я думаю, компетентных специалистов должен выбрать тот, кто намерен выделить средства. Из контекста выясняется, что деньги пойдут на что? На дальнейшие исследования. Очень хорошо", – сказал историк.

По неофициальным данным, концерн MG Baltic встречался с некоторыми учеными и обсуждал вопрос, как можно было бы разделить обещанный приз, но на вопрос, кто будут эти "авторитетные специалисты" не ответил.