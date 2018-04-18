"Я не хочу возвращаться в Литву", – сказала она в интервью агентству The Associated Press, которое дала в тюрьме.

Беглянка прибавила, что с удовольствием взяла бы американское гражданство.

По данным Associated Press, если не будет вмешательства со стороны администрации Дональда Трампа, то в ближайшие недели Венцкене будет передана Литве.

Венцкене сказала, что если ее выдадут, то она станет мишенью педофилов, поскольку она раскрыла их сеть, делала все возможное, чтобы обратить на это внимание во время предвыборной кампании в 2012 г., когда ее партия "Путь смелости" получила семь мест в парламенте.

"Других причин для того, чтобы вернуть меня, у них нет – только, чтобы убить", – сказала Венцкене.

Если Венцкене будет передана Литве, ей будут предъявлены обвинения по 13 статьям Уголовного кодекса.

Венцкене скрывалась от правосудия в США. Несмотря на то, что запрос на ее арест был выслан США в 2015 году, американская полиция взяла ее под арест только в феврале 2018 года. Сейчас Венцкене находится в чикагской тюрьме, где ждет решения вопроса об экстрадиции в Литву.

В тюрьме Metropolitan Correctional Center Венцкене каждый день около часа проводит в спортзале. Она играет в баскетбол. Кроме того посещает церковные службы, много читает.

"Здесь лучше, чем показывали в американских фильмах, – сказала Венцкене о тюрьме. – Я не хочу сидеть в тюрьме за преступления, которых не совершала. Но все нет так плохо".

Сейчас Венцкене боится, что если ее вышлют в Литву, она станет мишенью педофилов, у которых есть связи в политических структурах. И все за то, что она раскрыла сеть педофилов.

В документах об экстрадиции есть ишь несколько обвинений в адрес Венцкене, включая преследование людей, которых она и ее соратники подозревали в педофилии, создание группы наблюдения, невыполнение постановления суда о передаче племянницы ее матери. Однако адвокаты Венцкене предполагают, что в случае экстрадиции количество обвинений вырастет.

