Молодожены спали на железной раскладушке и потом с трудом представляли себе, как помещались на ней. Об этом бывший журналист, многолетний депутат и спикер парламента Литвы рассказал в своем интервью DELFI.
"Какой она была красавицей, когда была молодая", – не жалеет комплиментов в адрес покойной супруги (она ушла из жизни три месяца назад). Вместе они прожили почти 60 лет.
Одну фотографию жены он всегда носил с собой в паспорте. После смерти ее увеличили. Ее поставят на самом видном месте в доме. Однако свадебных фотографий у Юршенаса нет.
"Свадьба не была плохой, выпили в кафе немного шампанского, но она была простой – мы вдвоем и два свидетеля – подруга Ядвиги и мой друг", – сказал политик. По его словам, фотографироваться в декабре 1960 г. не было ни желания, ни средств.
"Я был. Я это никогда не скрывал, я считал нечестным, скажем, вычеркивать это из биографии, что, кстати, некоторые люди и коллеги в парламенте делали. (…) Но есть две вещи, о которых надо сказать для полной картины:именно я в 1995 г. на торжественном заседании по случаю 11 марта, это была 5-я годовщина, публично извинился за прошлое – за свое прошлое и за прошлое других. А сколько было правых, которые сделали это публично, несмотря на то, что были со мной в одной партии", – сказал о том, что был членом Коммунистической партии Юршенас.
Политик сказал, что в жизни не менял три вещи – жену, партию и квартиру. Юршенасу неудобно говорить о мужчинах и коллегах, которые в почтенном возрасте меняют жену. "Некоторые из них мои близкие друзья, но все равно, как тут сказать, лучшее наверное высказывание – диалектически к этому отношусь. Но на самом деле отношусь к этому плохо", – признался собеседник.
В интервью Юршенас рассказал, как люди в 1992 г. два раза разбили его очки. Одни разбились о библиотеку им. Мартинаса Мажвидаса, а другие – на ступеньках Алитусской мэрии. Интересно, что спустя много лет одна женщина в письме признала, что это она сбила с его лица очки и попросила прощения.
В Шяуляй на него было совершено покушение – во время встречи с избирателями взорвали бомбу.
Интервью с Юршенасом: я один извинился за советское прошлое (45)
У патриарха литовской политики 79-летнего Чесловаса...
Погода: в выходные особых перемен не ожидается (1)
В выходные дни в Литве ожидается спокойная погода с...
Декабрьский сценарий не повторился: в январе из Литвы уехало больше, чем приехало (99)
Декабрь 2017 года отличался оптимистической статистикой....
В парламенте Литвы начался сбор подписей за увольнение контролера по этике (22)
Член парламента Литвы, либерал Аушрине Армонайте...
Премьер Литвы пообещал фермерам, что больше не придется переходить на летнее время (31)
На всеобщем съезде фермеров "Нужно ли Литве сельское...
TOP новостей
Интервью с Юршенасом: я один извинился за советское прошлое (45)
У патриарха литовской политики 79-летнего Чесловаса...
Декабрьский сценарий не повторился: в январе из Литвы уехало больше, чем приехало (99)
Декабрь 2017 года отличался оптимистической статистикой....
Погода: в выходные особых перемен не ожидается (1)
В выходные дни в Литве ожидается спокойная погода с...
Мир завоевывает созданная литовцами технология (47)
Снизить количество старых покрышек можно за счет их...
В парламенте Литвы начался сбор подписей за увольнение контролера по этике (22)
Член парламента Литвы, либерал Аушрине Армонайте...