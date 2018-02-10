Молодожены спали на железной раскладушке и потом с трудом представляли себе, как помещались на ней. Об этом бывший журналист, многолетний депутат и спикер парламента Литвы рассказал в своем интервью DELFI.

"Какой она была красавицей, когда была молодая", – не жалеет комплиментов в адрес покойной супруги (она ушла из жизни три месяца назад). Вместе они прожили почти 60 лет.

Одну фотографию жены он всегда носил с собой в паспорте. После смерти ее увеличили. Ее поставят на самом видном месте в доме. Однако свадебных фотографий у Юршенаса нет.

"Свадьба не была плохой, выпили в кафе немного шампанского, но она была простой – мы вдвоем и два свидетеля – подруга Ядвиги и мой друг", – сказал политик. По его словам, фотографироваться в декабре 1960 г. не было ни желания, ни средств.

"Я был. Я это никогда не скрывал, я считал нечестным, скажем, вычеркивать это из биографии, что, кстати, некоторые люди и коллеги в парламенте делали. (…) Но есть две вещи, о которых надо сказать для полной картины:именно я в 1995 г. на торжественном заседании по случаю 11 марта, это была 5-я годовщина, публично извинился за прошлое – за свое прошлое и за прошлое других. А сколько было правых, которые сделали это публично, несмотря на то, что были со мной в одной партии", – сказал о том, что был членом Коммунистической партии Юршенас.

Политик сказал, что в жизни не менял три вещи – жену, партию и квартиру. Юршенасу неудобно говорить о мужчинах и коллегах, которые в почтенном возрасте меняют жену. "Некоторые из них мои близкие друзья, но все равно, как тут сказать, лучшее наверное высказывание – диалектически к этому отношусь. Но на самом деле отношусь к этому плохо", – признался собеседник.

В интервью Юршенас рассказал, как люди в 1992 г. два раза разбили его очки. Одни разбились о библиотеку им. Мартинаса Мажвидаса, а другие – на ступеньках Алитусской мэрии. Интересно, что спустя много лет одна женщина в письме признала, что это она сбила с его лица очки и попросила прощения.

В Шяуляй на него было совершено покушение – во время встречи с избирателями взорвали бомбу.