Известные литовские политологи возмущены действиями информационной службы телеканала LNK и намерены больше не давать политические комментарии журналистам этого канала. Политологов возмутил опрос, который провели в новостях LNK, телезрителей спрашивали, кому - брату или приемным родителям из Новой Зеландии отдать в опеку малолетнюю девочку из Каунаса.
Apklausomis dėl įvaikinimo pasipiktinę politologai: daugiau jokių komentarų LNK žinių žurnalistams
© Socialinio tinklo nuotr.

По словам политологов, такие опросы не только не отвечают критериям репрезентативных опросов, но и являются оскорбительными для СМИ.

"Я не являюсь каким-то очень значимым лицом, но иногда разные телеканалы, радиостанции и представители других СМИ обращаются ко мне за комментарием. Редко, но обращались и новости LNK. Однако с этой минуты я не буду общаться с журналистами информационной службы LNK - никаких комментариев, no comments, пока в эфире будут подобные опросы. Призываю и других экспертов, представителей общества, политиков высказать свое мнение по этому вопросу. Информационные передачи нужны для предоставления информации, новостей, а не для импровизаций безответственных идиотов", - написал в фейсбуке профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас.

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Его примеру последовал и коллега Мажвидас Ястрамскис.

"Я вообще редко комментирую теленовости. Отныне буду делать это еще реже, полностью обходя стороной LNK. По крайней мере до тех пор, пока в эфире будут такие "опросы". Это оскорбление и для этичных СМИ, и для социологии", - писал преподаватель.

Политологов поддержал журналист Андрюс Тапинас. По его словам, LNK стоит дорожить своим именем. В противном случае, считает он, LNK придется проводить подобные опросы на актуальные темы, чтобы получить комментарий к политическим новостям.

"Политолог Томас Янелюнас бойкотирует новости LNK, которые занимаются "импровизациями безответственных идиотов". К нему присоединяется и Мажвидас Ястрамскис.

Я присоединяюсь к их призыву, чтобы и другие политологи, экономисты, эксперты и здравомыслящие политики подумали, стоит ли давать свое имя в пользование тем, кто предлагает голосовать по вопросу, кому стоит отдать девочку.

Конечно, эфир новостей на крупном телеканале сладок как мед, но хорошая репутация важнее. А когда знаешь, что лишь немногие способны качественно комментировать актуальные новости на телевидении, то когда от комментариев откажутся еще несколько специалистов такого калибра, то новости LNK смогут брать комментарии у тех, кто звонит по коротким номерам", - писал Тапинас.

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