В хрущевках до сих пор можно найти квартиры, дверь в которых открывается внутрь. Только некоторые жители во время ремонта решили игнорировать это правило, не подозревая, какую опасность на себя навлекают, принимая такое решение, пишет портал Novate.

Есть несколько ответов на этот вопрос. Одна из самых политизированных версий - чтобы в квартиру было легче попасть спецслужбам, когда это требовалось. Но это объяснение больше напоминает городскую легенду, чем историческую правду. Ведь очевидно, что для КГБ никакие двери не могли быть препятствием.

На самом деле дело в другом. Это правило связано с безопасностью. Ведь открывающиеся внутрь двери в случае эвакуации не блокируют друг друга, и это логично.

Durys

Эту версию подтверждает тот факт, что, скажем, по строительным нормам и правилам 1985 года, это правило не распространялось на те случаи, когда в многоквартирном доме были большие площадки, тогда открывающиеся наружу двери не задевали друг друга, не блокировали.

В многоквартирных домах, построенных в хрущевские времена, площадки в домах были очень небольшими. Это делали из экономии. Что касается основных правил эвакуации, то тут все просто, двери должны открываться в направлении движения людей, значит в сторону выхода.

Интересно, что в частных домах и сейчас входные двери часто открываются внутрь. Это делают из практических соображений. Если зимой выпадет много снега, владельцы дома без проблем выйдут из него.