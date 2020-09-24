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Литовские интеллектуалы в четверг представили инициативу создания формата регионального сотрудничества, в котором бы участвовали Литва, Польша, Украина и белорусский народ, сопротивляющиеся режиму Александра Лукашенко.
Dr. Alvydas Nikžentaitis
Dr. Alvydas Nikžentaitis
© DELFI / Domantas Pipas

Участники дискуссии, организованной в Президентском дворце в Вильнюсе, призвали поощрять культурные, человеческие связи, а на высшем политическом уровне пока оставить "свободное кресло" для будущего лидера Беларуси.

"Сегодняшняя встреча является своеобразной попыткой расширить круг деятелей внешней политики. Недостаточно одних лишь усилий дипломатов, политиков, в этот процесс должно включиться и общество", – заявил директор Литовского института истории Альвидас Никжентайтис, являющийся организаторов встречи.

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Этим летом главы МИД Литвы, Польши и Украины подписали инициативу Люблинского треугольника по развитию трехстороннего сотрудничества в сферах обороны, экономики и политики.

Белорусский аналитик Франак Вячорка выразил надежду на то, что проходящие сейчас изменения позволят белорусскому народу окончательно сформироваться, и это поможет государству стать полноценным членом новой платформы сотрудничества.

"Когда современный белорусский народ окончательно сформируется после этой революции, после этого восстания, тогда сможет полноценно участвовать в Люблинском квартете", – сказал он.

По словам Ф. Вячорки, в данный момент борьба белорусов ведется в двух сферах: первая – это борьба "между свободой и несвободой, между демократией и авторитаризмом", а вторая – это "борьба за независимость".

Директор Польского института международных дел PISM Славомир Дебский, в свою очередь предложил пока посылать месседж о пустом кресле, оставленном за Беларусью на встречах высшего уровня как место для будущего лидера.

"Люблинский треугольник очень быстро может стать квартетом. Важно, чтобы президенты страны и все участники новой инициативы регулярно встречались и символические оставляли одно пустое кресло. Это было бы приглашение присоединиться лидеру, избранному демократическим путем", – сказал он.

Польский аналитик также предложил также включить в дискуссии и демократическое гражданское общество России.

Украинский политический эксперт Владимир Фесенко сказал, что региональное сотрудничество очень важно для сдерживания агрессии России.

Имя для инициативы избрано в честь подписанной в 1569 году в Люблине унии между Великим Княжеством Литовским и Польшей, которая создала Речь Посполитую.

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