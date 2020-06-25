Институт гигиены располагает свидетельствами смерти жителей, полученными только до февраля. Этот институт исследует причины смерти жителей.

"Центр регистра что-то делает, но результата нет. Раньше документы приходили с опозданием на несколько дней, в худшем случае - на неделю. Это еще было терпимо, но сейчас данные не поступают вообще. Когда все приведут в порядок - неясно, поэтому пытаемся искать временное решение – может попытаемся получить их в обход системы e.sveikatа, будем копировать данные", – сказала представитель института Сандра Мекшрюнайте.

В условиях сложившейся ситуации Институт гигиены не может объяснить, почему в Литве с весны уровень смертности вырос на 10%.

По словам главы Центра регистра Саулюса Урбонавичюса, передать свидетельства о смерти не удается из-за проблем в системе e.sveikatа.

"Проблема ясна – свидетельство попадает в систему e.sveikatа, в общий котел, где много других документов. В системе нет поиска отдельно свидетельств о смерти – там идут все документы подряд, а поскольку количество документов растет, их поиск затягивается", – объяснил ситуацию Урбонавичюс.