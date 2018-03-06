Портал в феврале писал, что участки земли в деревне Якштонис (Кайшядорский район) принадлежат по данным Центра регистров ЗАО Žemės ūkio inovacijų centras. Центр регистров информировал DELFI, что единственный акционер этой компании - ЗАО Agrokoncernas, принадлежащее Карбаускису. На этих участках несколько лет назад было начато строительство, сейчас стройка подходит к концу. Вся территория огорожена.

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Но по закону о лесе, лес нельзя огораживать, он должен быть доступен для людей. Однако на части территории Žemės ūkio inovacijų centras, по данным Regia.lt, находится лес. И он огорожен.

Все разрешения на установку ограждений были получены. Такое разрешение выдали, поскольку в лесу планировали разводить ланей. По закону, в таких случаях можно огораживать территорию.

Инспекторы Каунасского департамента охраны природы проверили, есть ли в лесу лани, и никаких животных не нашли.

26 февраля было принято решение, что забор в лесу должны убрать.

Однако издание lrytas.lt сообщило, что после этой даты на участок привезли 5 ланей. Но сам Карбаускис эту информацию опровергает, говорит, что ланей привезли туда до 26 февраля.

Однако, поскольку разрешение на содержание диких животных было отменено после проверки, во время которой ланей на территории не обнаружили, лани там находятся нелегально.

Ланей на территории 6 марта зафиксировали и журналисты DELFI. Сейчас Каунасская инспекция охраны дикой природы проводит расследование.

Кроме того, по принятому решению забор должны убрать до 22 мая 2018 года.

Карбаускис письменно ответил на вопросы DELFI:

- Агентство охраны природы и администрация мэрии Кайшядорского района упразднили разрешение на содержание диких животных, вы согласны, что это было законное решение?

- Службы принимают решения в рамках закона. Все работы на участке выполнены в соответствии с имеющимися разрешениями. Разрешения на забор были согласованы с Региональным парком Каунасского водохранилища и отвечают всем требованиям.

Документ с требованием убрать забор Сельскохозяйственный цент инноваций получил лишь вчера. Разрешение на содержание животных было упразднено 26 февраля, но Агентство было уведомлено о доставке животных в день их доставки - 23 февраля.