Директор департамента Ольга Вебрене сказала, что в Литве загрязнения воздуха автомобильными выхлопами составляет 45% всех загрязнений. Причина тому - старый автопарк. Подобные акции направлены на то, чтобы обратить внимание водителей на то, что важно ездить на ухоженных автомобилях и своевременно обращаться в автосервисы.
Такие проверки по всей Литве будут проходить до 23 сентября. Правда, пока водителей штрафовать не будут.
Однако за загрязнение окружающей среды в Литве действуют значительные штрафы - 60-300 евро. За повторное нарушение грозит штраф в размере 140-600 евро.
Во время проверки в столице был остановлен автомобиль BMW E46, который бы был убежден, что его автомобиль находится в хорошем состоянии.
Во время замеров автомобиль дымил, но оборудование показало, что выхлопы не превышают установленную норму. Инспектор сказал, что иногда дым - это не свидетельство загрязнения, а свидетельство поломки, например, поломки двигателя.
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