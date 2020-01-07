С начала декабря по 6 января в Польше выявлено шесть вспышек птичьего гриппа, были уничтожены десятки тысяч птиц.
По словам заведующего отделом срочной деятельности ПВС Марюса Масюлиса, все фермы, на которых выявлен грипп, изолированы, птицы на них уничтожены безопасным способом, а продукция с зараженных птицефабрик не попала ни на местный, ни на международный рынок.
"Мы точно не можем заявлять, что попавшее на наш рынок мясо птицы из Польши является небезопасным, мы доверяем контролю Ветеринарной службы Польши, но и мы и сами проводит усиленный контроль", – сказал BNS М. Масюлис.
По его словам, пока не ясно, сколько птиц заразилось, поэтому есть большая угроза литовским хозяйствам, ведь вирус могут переносить дикие птицы.
На следующей неделе Еврокомиссия должна ввести дополнительные меры ограничения и расширить зоны, в которых будет запрещена торговля мясом птицы.
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