Инспекция по труду: в первый день учебного года у родителей есть право на 4 часа отдыха

В Литве приближается начало учебного года. Государственная инспекция по труду напоминает, что у родителей, воспитывающих детей, есть возможность взять полдня на то, чтобы отпраздновать с детьми начало занятий.
© DELFI / Andrius Ufartas

Такая возможность есть у родителей, воспитывающих детей до 14 лет. Эти 4 часа оплачивает работодатель.

Поскольку в этом году 1 сентября - воскресенье, родители могут воспользоваться этой возможностью 2 сентября.

Однако, по данным ГИТ, этим правом могут воспользоваться только те родители, которые по закону не могут претендовать на один дополнительный выходной в месяц, т.е. это не касается родителей, воспитывающих двоих детей до 12 лет или ребенка-инвалида до 18 лет.

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