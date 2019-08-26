Инспекция по труду: в первый день учебного года у родителей есть право на 4 часа отдыха

Такая возможность есть у родителей, воспитывающих детей до 14 лет. Эти 4 часа оплачивает работодатель.

Поскольку в этом году 1 сентября - воскресенье, родители могут воспользоваться этой возможностью 2 сентября.

Однако, по данным ГИТ, этим правом могут воспользоваться только те родители, которые по закону не могут претендовать на один дополнительный выходной в месяц, т.е. это не касается родителей, воспитывающих двоих детей до 12 лет или ребенка-инвалида до 18 лет.