Поскольку Беларусь настоятельно призывает Литву больше беспокоиться относительно безопасности Игналинской атомной электростанции (ИАЭС), Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (VATESI) заявляет, что за первое полугодие в экономических субъектах, включая Игналинскую АЭС, серьёзных нарушений ядерной безопасности обнаружено не было.
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"Беларусь, вероятно, имеет в виду, что в течение первого полугодия инспекторы VATESI выявили 10 нарушений на Игналинской АЭС, 2 из которых являются незначительными (то есть, были устранены до, во время или сразу после проверки)", - говорится в присланном агентству BNS инспекцией комментарии.

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Как отмечено в сообщении, ещё 4 нарушения были исправлены в акте проверки, 2 нарушения были устранены в предусмотренные инструкцией сроки. 2 нарушения остались не устранёнными (крайние сроки для этого - начало октября и конец декабря соответственно) и в настоящее время они являются единственными мерами воздействия, применяемыми Игналинской АЭС.

Во вторник белорусское посольство, отвергая критику Литвы в отношении Островецкой АЭС, призвало Литву больше внимания уделять Игналинской АЭС.

"Из недавнего опубликованного сообщения литовского регулирующего органа (VATESI - BNS) мы узнали, что с начала этого года на Игналинской АЭС произошло десять нарушений, связанных с эксплуатацией значительных систем безопасности, демонтажем и дезактивацией оборудования и обращением с радиоактивными отходами. Как соседи, мы не имеем никакой информации с литовской стороны", - говорится в сообщении посольства.

29 июля Инспекция объявила, что в первой половине этого года была проведенa в общей сложности 31 проверка. Из них 26 проверок были проведены на Игналинской АЭС, где больше всего нарушений было зафиксировано в областях критически важных для безопасности конструкций, эксплуатации систем и компонентов, демонтажа и дезактивации оборудования и обращения с радиоактивными отходами.

Игналинская АЭС была окончательно закрыта в конце 2009 года, и ожидается, что ее вывод из эксплуатации продлится до 2038 года.

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