Иностранцы в вильнюсской гостинице были поражены: почему у вас это показывают?

"Мы очень устали. Просто пришли вечером в свои номера, упали на кровати, включили телевизоры и удивились – по каналу Ukraina 24 передавали какие-то странные религиозные и музыкальные программы. Но особенно удивил логотип – у нас действительно показывают такой канал, но логотип и содержание у него иные.А тут передают какую-то ерунду – кошмар!", – рассказала Свитлана Синица.

На первый взгляд этот канал может не вызвать подозрений: в отличие от других рупоров кремлевской пропаганды, где можно увидеть антизападную и особенно антиукраинскую истерику и ложь, Ukraina 24 выглядит невинно.

Передают религиозные передачи, украинскую музыку и мыльные оперы, которые вряд ли напоминают передачи Дмитрия Киселева или пропагандистские фильмы о "фашистской Украине".

Кроме того, на логотипе - цвета украинского флага – желтый и синий, а голос за кадром читает новости на украинском языке. В прошлом месяце в интернете этот канал можно было смотреть на сайте ukraine-24.com, сейчас в интернете канал не доступен, правда сайт ukr-24.com все еще действует.

Однако украинцы обращают внимание на то, что у них в стране действует канал под названием "24", который производит 100% собственного информационного контента - новости, познавательные программы и документальные образовательные фильмы. Ознакомиться с программами можно на сайте 24tv.ua.

Это один из самых популярных информационных ресурсов Украины, который занимает проевропейскую позицию, информирует о событиях в стране и за рубежом без цензуры и предубеждений. Его слоган звучит так: "Изменяем страну к лучшему!" ("Змінюємо країну на краще!")

Представитель этого канала Роман Андриенко сказал DELFI, что клон был замечен несколько лет назад.

"На спутнике появился клон канала "24", сигнал поднимается с территории России и, к сожалению, я не смог добиться отключения сигнала или изменения названия", – сказал Андриенко.

По его словам, это действительно пропагандистский канал, который вводит в заблуждение зрителей, т.к. название канала позволяет ему "мимикрировать" под информационный телеканал "24", а присутствие в названии слова "Украина" и "24" сбивает с толку зрителя.

Журналисты другого украинского канала TSN еще в сентябре провели небольшое расследование, чтобы выяснить, кто стоит за таинственным клоном Ukraina 24. На глава попались некоторые детали. Например, на сайте российского канала слово эфир пишется через русскую "э", а не латинскую "е", как пишут в Украине.

Кроме того, по адресу, где зарегистрирован канал Ukraina 24 журналисты обнаружили неказистое здание в районе жилых домов. Двери квартир им никто не открыл. Страница в фейсбуке у этого канала появилась только в прошлом году, у нее всего несколько сот пользователей, однако там делятся пропагандистскими новостями.

Украинский депутат Виктория Сюмар обратила внимание на то, что на сайте российского канала Ukraina 24 ukr-24.com можно найти фейковые новости и пропаганду. К примеру, там было сообщение о том, что в Закарпатье начались репрессии в отношении венгерского этнического меньшинства и журналистов, которые распространяют сепаратистские настроения и требуют автономии.

Сюмар была удивлена тем фактом, что в Украине она этого канала не видела, она увидела его только за границей, в гостинице. Депутат сказала, что сначала появились разные мысли, поскольку канал почти круглосуточно показывал всякие передачи, которые она охарактеризовала как "секреты женского счастья".

"Показывают передачи о молекулярной кухне, о каких-то аборигенах на островах. Странно. Возвращаюсь домой, включаю канал под тем же названием, а там - ничего подобного нет, совсем иное содержание.

Тогда выясняется, что это не версия украинского канала для заграницы, а просто российский канал, который показывают под украинским флагом", – удивлялась Сюмар. Она также обратилась к государственным ведомствам с просьбой выяснить ситуацию, однако там лишь развели руками – против него нет возможности принимать юридические меры.



А как обстоят дела в Литве?

Украинские журналисты указали гостиницу, в которой показывают этот канал. DELFI проверил несколько гостиниц. В одной показывали украинский канал "24", а в Comfort hotel, где останавливались украинцы, на самом деле показывали российский Ukraina 24. Кроме того, при переключении каналов обнаружились и другие рупоры кремлевской пропаганды – RT, Rosyja 24.

Матвей, который представился техником гостиницы Comfort hotel, сказал DELFI, что гостиница сама не выбирает, какие каналы показывать гостям, идут те, что показывают по спутнику.

Цель этого - разнообразие, поскольку в гостинице останавливаются люди из разных стран.

То же самое сказала и директор гостиницы Кристина Висконтайте, подчеркнув, что список каналов Comfort hotel утвердила ее предшественница, а поскольку до сих пор никаких жалоб не поступало, список не пересматривался. Висконтайте заверила DELFI, что сама в первый раз услышала о таком канале, как Ukraina 24 и что он является российским.

"Мы обязательно уточним эту информацию, сейчас не могу твердо сказать, но хочу подчеркнуть, что мы не поощряем распространение пропаганды, этим случаем надо больше поинтересоваться, что за канал, есть ли там пропагандистское содержание", – сказала Висконтайте. Она прибавила, что пока решением Комиссии Литовского радио и телевидения в Литве запрещен лишь один российский канал, значит гостиница закон не нарушает.

"Мы обратимся в Комиссию ЛРТ и попросим оценки", – сказала Висконтайте. Директор администрации Комиссии ЛРТ Нериюс Малюкявичюс сказал DELFI, что никогда не слышал о канале Ukraina 24 и комиссия жалобы в связи с его содержанием не получала.

Однако Висконтайте признала, что гостиница сама не хотела бы заниматься оценкой содержания каналов, но обещала, что на этот раз после поступления жалоб гостей из Украины, она пересмотрит каналы и сама гостиница может принять решение о его исключении из списка.

"Мы не хотим оскорбить гостей, также хотим соблюдать законы. Мы оценим и примем решение", – сказала Висконтайте, поблагодарив за информацию. Она также не исключила возможности, что обратиться в Литовскую ассоциацию гостиниц и ресторанов, которая, возможно, также предпримет некоторые инициативы. Правда, директор Comfort hotel выразила сожаление в связи с тем, что постояльцы из Украины сами не обратились к администрации гостиницы, и информация была получена через СМИ.