В прошлом году количество иностранцев, прибывавших с ночлегом, увеличилось на 9,9% до 2,523 млн.
Большинство из них были из Беларуси (17,1% всех туристов), Латвии (12,2%), России (10,2%), Польши (8,6%) и Германии (8,5%).
В 2017 году иностранный путешественник с ночёвкой в Литве тратил в среднем 345,4 евро - на 1,7% меньше, чем в 2016 году. Туристы из Ирландии, Австралии, Казахстана и Нидерландов, останавливавшиеся в Литве на 6 ночей, тратили в среднем около 578 евро, самыми экономными были латыши и эстонцы - на поездку с 4 ночёвками потратили в среднем по 218 евро.
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