Журналист DELFI встретил в Паланге туриста из Южной Каролины. Мужчина сказал, что приехал в Палангу на специальном автобусе из Клайпеды.

"Мы путешествуем на круизном судне, на несколько часов зашли в Клайпеду, – рассказал Элтон Салавин. – Наше судно скоро уйдет, поэтому мы немного погуляем по городу и вернемся обратно".

От Клайпеды до Паланги рукой подать. Гид немного рассказал туристам о нашей стране.

"Цены нас не удивляют, хотя нам говорили, что здесь недешево. Нас удивляют налоги. Вы отдаете 62% зарплаты! Это очень много, – удивлялся Элтон. – Нам такие цифры назвал гид, это безумно много. В США мы платим около 35%, зависит от доходов".

На вопрос, что он с компанией намерен несколько часов делать в Паланге, Элтон сказал, что скорее всего, просто погуляет и выпьет кофе.

"Ужинать будем на судне, поэтому, наверное, выпьем кофе. Погуляем по городу, здесь очень красиво", – сказал он.

"Янтарь здесь очень красивый, вот моя жена и истратила больше, чем мы планировали", – заметил Элтон. Он сказал журналисту DELFI: "Люди здесь очень дружелюбные. Кстати, мы удивлены тем, что большинство говорит по-английски. Большинство из нас знает только один язык - английский, а вы - сразу несколько".

Другая пара из калифорнии путешествует по странам Балтии на автомобиле. Они приехали из Калифорнии. Паланга - первая их остановка в Литве, где они намерены провести 5 дней.

"Вчера мы были в Лиепае, – сказали американец Джеймс и итальянка Дона. – Это город у моря. До этого мы были в Риге. Сейчас побудем в Паланге, а потом отправимся в вашу столицу - Вильнюс".

Они сказали, что Паланга - роскошная. "Здесь все такое нарядное. Кроме того, мы не думали, что здесь так много людей", – удивлялся Джеймс Хендерсон.

Из Литвы они вернутся в Ригу, а потом поедут в Таллин.

Пробовали ли они что-то из блюд литовской кухни? "Что-то пробовали, это было что-то похожее на маленькие пельмени с мясом, – сказали они и заметили, что и холодный борщ пробовали. – Розовый суп мы уже пробовали в Латвии, нам понравился".

Цены иностранцев не удивили. "Это нормально, это же курорты. Да, может дороговато, но цены не сумасшедшие", – сказал Джеймс.

На ул. Й.Басанавичюса внимание многих привлек мужчина в белой шубе. Он сказал DELFI, что приехал из Калифорнии.

"Мы с группой были в Вильнюсе, сейчас несколько дней проведем в Паланге. Наша поездка началась с Эстонии, из Литвы мы поедем в Санкт-Петербург, смотреть футбол", – сказал он, заметив, что Паланга ему понравилась.

Ни один из иностранцев, с которыми общался DELFI, на цены не жаловался, напротив, все хвалили город, особенно за чистоту.

Литовцы оценивают Палангу иначе, но все равно едут туда отдыхать. Все встреченные жители Литвы жаловались на высокие цены.

"Еда дорогая, дорого стоит и жилье. Если хочешь жилье с удобствами, чтобы была не только койка, но и кухонька, то цена будет не меньше 50 евро", – сказал один из встреченных приезжих.