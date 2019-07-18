Иной отдых в Паланге: приглашает читальня-резиденция

Лицо и душа действующей с 1966 года читальни – Ванда Ключинскене, из Южной Америки (Уругвай, Монтевидео). Она называет эту читальню библиотекой в библиотеке. Госпожа Ванда проводит в читальне весь день, поэтому иногда забывает, что берега Паланги омывает море.
В здании, созданном архитектором Альбинасом Чеписом, много новых книг и изданий: от художественной, психологической, философской до фантастической литературы. Ассортимент очень широк: здесь есть книги литовских, французских, немецких, испанских, русских авторов.
Госпожа Ванда рада тому, что у читальни есть постоянные посетители, но ее часто навещают гости - и молодежь, и иностранные туристы.
Она заметила, что Паланга – это не только шумная ул. Й.Басанавичюса или пирс. Уютная палангская читальня, выделяющаяся своей архитектурной ясностью и крышей, отражающей изгиб волн, стала своеобразным палангским ориентиром и в 2014 г. была включена в регистр культурных ценностей.
С июля в читальне расположилось кафе-мороженое Ice Dunes.
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