Иной отдых в Паланге: приглашает читальня-резиденция

На дворе середина лета, туристы и отдыхающие активно ищут возможность поехать к морю в поисках покоя, новых впечатлений и отдыха. Если вы, читая эти строки, думаете, что речь пойдет о новой гостинице с видом на море и СПА-центрами, вы заблуждаетесь. В Паланге, на ул. Витауто, находится иной оазис покоя и отдыха – летняя читальня Литовской национальной библиотеки им. М.Мажвидаса, в крышу которой упирается растущий внутри столетний дуб, рельеф повторяет морские волны, а устроиться с книгой можно на чистом воздухе среди цветов во внутреннем дворике.
Palanga
© Kristina Pocytė

Лицо и душа действующей с 1966 года читальни – Ванда Ключинскене, из Южной Америки (Уругвай, Монтевидео). Она называет эту читальню библиотекой в библиотеке. Госпожа Ванда проводит в читальне весь день, поэтому иногда забывает, что берега Паланги омывает море.

Статьи по теме:
Паланга меняет свое лицо: сколько стоит комната, и какая зарплата у официантов  (25)
Привычки отдыхающих в Паланге меняются, но они все еще не ценят то, что привлекает иностранцев  (72)

В здании, созданном архитектором Альбинасом Чеписом, много новых книг и изданий: от художественной, психологической, философской до фантастической литературы. Ассортимент очень широк: здесь есть книги литовских, французских, немецких, испанских, русских авторов.

Госпожа Ванда рада тому, что у читальни есть постоянные посетители, но ее часто навещают гости - и молодежь, и иностранные туристы.

Она заметила, что Паланга – это не только шумная ул. Й.Басанавичюса или пирс. Уютная палангская читальня, выделяющаяся своей архитектурной ясностью и крышей, отражающей изгиб волн, стала своеобразным палангским ориентиром и в 2014 г. была включена в регистр культурных ценностей.

С июля в читальне расположилось кафе-мороженое Ice Dunes.

Статьи по теме:

Отдыхающие оценили Палангу: мнения разделились (39)

Как бы вы оценили Палангу, пользуясь 10-балльной шкалой?...

Цены в Паланге - как 10 лет назад: в скором времени ситуация изменится (21)

Ветрено и солнечно – такая погода стоит в Паланге ,...

Общество

Иной отдых в Паланге: приглашает читальня-резиденция

На дворе середина лета, туристы и отдыхающие активно...

Официальные цены за роды в Литве и рассказы рожениц: это не взятка, а чаевые (2)

Похоже, что "конверты" быстро уходят из Литвы , особенно...

Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды

Литовская служба дорожной полиции (ЛСДП) этим летом...

Уникальное место на Куршской косе: эти дюны привлекают туристов со всего мира (4)

Если искать конкурентов дюне Парнидиса в Ниде, то...

В Вильнюсе пройдет мероприятие в благодарность США за непризнание оккупации стран Балтии (80)

В четверг в Вильнюсе будет отмечаться годовщина...

TOP новостей

Saulius Skvernelis Butai Tarandėje Nauji automobiliai

Сквернялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили (1)

Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности...

Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (8)

"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...

Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины? (3)

Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...

Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (4)

Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...

Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды

Литовская служба дорожной полиции (ЛСДП) этим летом...