Если работник болеет, государство компенсирует 80% его зарплаты. Однако многие жители, получающие минимальную зарплату могут не знать о том, что, взяв больничный, они теряют стаж.

"Что касается подсчета стажа, то от него зависит пенсия. Стаж зависит от уплаченных взносов с зарплаты или других доходов. Поэтому, если зарплата у человека минимальная, пособие по болезни составляет 80% зарплаты, значит и налоги платят только с 80% минимума.

Если, скажем, человек три дня болел, то стаж будет не с 3 дней, а с 80% от трех дней. Значит и общегодовой стаж будет не го, а на какую-то часть меньше на 20% какого-то количества дней", – сказала INIT старший советник "Содры" Юлита Варанаускене.

После того как ввели минимальные взносы в "Содру", появился парадокс, люди, которые зарабатывают меньше минимума, во время болезни получают больше, чем тогда. когда работают.

"Если мы говорим о тех, кто получает меньше минимума, например 200 евро, то во время болезни пособие ему платят уже с 80% минимума - с 400 евро", – заметила Варанаускене.

Она напомнила, что все выплаты платят только с официальных зарплат, поэтому люди, получающие зарплаты "в конвертах" получат меньшие доходы.

"Например, человек получает зарплату в несколько раз выше минимальной, а официально он оформлен на минимум, значит, пособие по болезни получит в размере 80% официальной зарплаты", – сказала она.

Журналисты INIT спрашивали у людей на улице, знают ли они о том, что если они работают за минимум и болеют, берут больничный, то у них снижается стаж. Из всех встреченных людей об этом знала лишь одна женщина, другие сказали, что ничего не знают об этом.

"Содра" информирует, что за первые два дня болезни жители получают 80–100% зарплаты за счет работодателя. С 3-го дня 80% зарплаты им платят из "Содры". В случае болезни ребенка пособие с первого дня платит "Содра", и оно составляет 85% зарплаты.

По данным Департамента статистики, в Литве минимальную зарплату получают около 151 000 работников. Сейчас минимальная зарплата составляет 400 евро.