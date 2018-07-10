Организатор конференции, бывший посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас называет критику политиканством и считает, что общение с Россией необходимо.

Публично конференцию критиковал политолог Раймундас Лопата. Он убежден, что подобные конференции в настоящее время вообще не должны проводиться, если иметь в виду нынешний геополитический контекст. "Суть в том, что о чем говорить с россиянами, пока не решен украинский вопрос, пока оккупирована Украина? Я думаю, сейчас не время", – сказал он DELFI.

"Собираются в Литве говорить с Россией, полностью или отчасти игнорируя геополитическую проблему нашего региона – оккупацию Украины. При этом не будет присутствовать Украина, не будет оцениваться факт оккупации как серьезная проблема. Намереваются обсуждать вопросы так, словно они не входят в состав ЕС, о проблемах между ЕС и Россией, как будто это у ЕС проблемы, а в Украине проходит неизвестно что за конфликт", – писал на DELFI Лопата.

Ему кажется, что используемый в конференции дискурс навязан россиянами. "Россияне заинтересованы в участии в любых мероприятиях. Одно уже присутствие (россиян – прим. ред.) - плохой знак", – сказал политолог.

Он признал, что сначала согласился принять участие в конференции, но потом передумал. "Я ему (Ушацкасу – прим. ред.) сказал, что могут быть проблемы и указал, в чем самая большая опасность. А второй момент, увидев текст приглашения, я осознал, что мои предупреждения не действуют. Без решения украинского вопроса дискуссии невозможны", – убежден политолог.

Лауринавичюс: такие конференции опасны для Литвы

С Лопатой согласен и старший специалист Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс. Он обратил внимание на сам формат конференции и подбор ее участников. По его словам, конференции подобного формата – классический пример расширения сети влияния России.

"То, что делает господин Ушацкас, организация подобной конференции в Литве – не только не на пользу Литве, но и представляет опасность в сфере национальных интересов и нацбезопасности. Опять-таки, это разные позиции, моя позиция такова, что все это представляет угрозу нацбезопасности Литвы. Ему (Ушацкасу – прим. ред.) кажется, что нет", – сказал DELFI Лауринавичюс.

По его словам, подобные дискуссии - это одно из средств распространения влияния России и об этом давно известно.

"Есть такой "Диалог цивилизаций" Якунина (Владимир Якунин – прим. ред.), бывшего президента ОАО "Российские железные дороги". По сути формат и все декларируемые цели этого форума такие же, как и у форума господина Ушацкаса. Но для любого эксперта, который хоть что-то понимает в России, понятно, что этот "диалог цивилизаций" нужен для распространения влияния России", - сказал Лауринавичюс.

Лауринавичюс убежден, что пока идет война в Украине, никаких дискуссий в принципе не может быть, а с агрессорами можно говорить только об одном – о прекращении агрессии.

"Мы как Литва, к сожалению, в плане мощи не являемся теми, кто мог бы говорить с Кремлем о прекращении агрессии, поскольку это уже дело мощи. Мы можем говорить как часть ЕС, т.е. вместе с Брюсселем, как часть НАТО, но в одиночку говорить с Россией о прекращении агрессии мы не можем. Для этого мы слишком маленькие, поэтому никакой диалог в данный момент невозможен", – сказал DELFI эксперт.

Он подчеркнул, что в рамках упомянутой конференции о российской агрессии даже невозможно говорить еще и потому, что все приглашенные на нее россияне – представители режима. По словам Лауринавичюса, единственное условие, после осуществления которого можно говорить с Россией – прекращение агрессии.

"Украина очень важная, но небольшая часть российской агрессии. Есть вариант, что в силу каких-то своих стратегических и тактических интересов Россия выполнит Минские соглашения. И она хотела бы их осуществить, но так, как она их читает и видит, а не так как их видит Украина и весь мир. Такой сценарий в принципе возможен, но это не означает прекращения российской агрессии", – подчеркнул эксперт, говоря о том, что могло бы стать точкой перелома в отношениях с Россией.

Ушацкас: это дешевое политиканство

Организатор конференции Ушацкас отклоняет критику и называет ее политиканством. Он сказал, что организуемая дискуссия экспертно-академическая, а не политическая и ее поддерживает академическая община.

"Дискуссия пройдет не для политиканства, а для беседы о стратегических вещах, о том, что было 20 лет назад, почему это произошло, какова ответственность России, что должны делать страны Балтии в ответ на агрессивную политику России, о том, как отношения могут изменится через 8-10 лет, если Россия после правления Путина свернет на путь сотрудничества с Европой. Это стратегический анализ, этим он и отличается от кратковременного политиканства", – сказал он DELFI.

Ушацкас не согласен, что сейчас с Россией не о чем говорить.

"Мы не говорим с российскими политиками, мы не призываем президента Путина или высокопоставленных чиновников, это экспертная дискуссия о ситуации, в которой мы находимся, и что делать. Будем говорить открыто, прямо, профессионально, уважительно с российскими экспертами о важности того, чтобы Россия вывела свои силы из Украины, чтобы вернула Крым Украине, чтобы соблюдала Минские соглашения. Об этом будут говорить с членами общины экспертов", - сказал он.

Ушацкас считает, что такая дискуссия на пользу Литве. По его словам, так Литва показывает, что не боится дискутировать с экспертами о России.

"Литве это на пользу, мы несем весть о том, что мы не боимся дискуссий с экспертами, что мы осознаем, что происходит в отношениях между Востоком и Западом, и мы создаем платформу, на которой эксперты с Запада – Европы, Америки, а также из России могут говорить на языке экспертов, политологов, а не заниматься дешевым политиканством", - убежден Ушацкас.

Хочет общаться с теми, кто говорит с Путиным

Однако у Лауринавичюса сомнения вызвали личности некоторых участников конференции. Он упомянул две фамилии – Дмитрия Тренина и Владимира Егорова. Тренин - бывший офицер ГРУ, который сейчас возглавляет "Карнеги центр" в Москве.

"Всякий, кто интересуется Россией, прекрасно знает, что те люди, которые были офицерами ГРУ или ФСБ или КГБ, никогда не перестанут ими быть. И это не потому, что Путин сказал, что бывших не бывает. Эти люди, даже во время гражданской или другой карьеры, остаются как минимум в резерве своей организации", – сказал Лауринавичюс.

Ушацкас сказал DELFI, что Тренин не будет принимать участия в конференции, поскольку у него на то время другие планы. Однако он считает, что Тренин - один из наиболее интересных аналитиков, у которых есть доступ к Владимиру Путину.

"Тренин - один из самых светлых и, по моему мнению, один из самых интересных аналитиков, который, конечно, имеет доступ к Кремлю, у мы хотим общаться с теми людьми, которые понимают и говорят с Путиным, чтобы они передали ему ту информацию, неприятную, но экспертную информацию, политические вести. которые важно донести до российской власти. Важно передать, что и на Западе, и в Литве не боятся говорить с россиянами, не боятся говорить неприятную для них правду, говорить об улучшении отношений и что нужно, если Россия хочет этого улучшения", – убежден он.

Услышав вопрос о приглашении бывшего офицера ГРУ, Ушацкас сказал, что такова реальность.

"Если хочешь понять, чем дышит российская власть, надо с ними говорить. Я не говорю, что с ними надо дружить, не говорю, что надо создавать коалицию", – сказал Ушацкас.

Но он подчеркнул, что общение должно проходить на фоне укрепление оборонительных сил Литвы, с увеличением присутствия НАТО в Балтии, особенно с присутствием американцев в странах Балтии, чтобы посылать Кремлю весть о том, что Литва будет защищаться свое государство, что у нас есть союзники, но у нас нет ни паранойи, ни фобий, мы можем общаться, говорить и дискутировать на темы, касающиеся общих интересов.

"У нас нет другого такого важного, опасного, но и важного соседа в плане безопасности чем калининградская область. Мы говорим на эту тему, обсуждаем вопросы, которые в наших национальных интересах – Калининградская область в этом случае очень важна. Чтобы не было угрозы для Литвы, чтобы мы понимали их мышление, чтобы мы поняли возможные тенденции и избежали несчастных случаев. И не надо пугать, говоря, что встреча с участием аналитиков, высокопоставленных лиц, может представлять опасность для Литвы", – сказал Ушацкас.

На фейсбуке Лауринавичюс поднял вопрос приглашения Егорова и представил несколько фактов о его политической деятельности.

"Егоров – это не диссидент или оппозиционер. Он представляет собой интегральную часть системы сегодняшней кремлевской мафии (…) Он очень близко связан с бывшим губернатором Калининградской области Николаем Цукановым. Он прославился своим докладом Путину о том, что в Литве "кроме детей и стариков уже никого не увидишь", а число жителей в нашей стране сократилось до 1,4 млн. (Егоров тогда был советником Цуканова – прим. ред.)(...)", - писал Лауринавичюс.

Ушацкас сказал DELFI, что ему такие факты о Егорове не известны и вся эта критика ему напоминает политический заказ, цель которого - подмочить репутацию конференции. В своем ответе Лопате, он назвал Егорова "человеком симпатизирующем европейскости Литвы".

Лауринавичюс на вопрос о том, должны ли в Литве сейчас вообще проходить подобные дискуссии о России, ответил, что нет.

"Говорить о России надо с представителями Запада, как о ее будущем, так и о том, как от нее защищаться, но приглашать на подобные дискуссии представителей режима, который сейчас воюет против нас, не вижу никакой возможности и пользы для Литвы", – сказал Лауринавичюс.

DELFI напоминает, что "Нидская инициативы" появилась 20 лет назад как инициатива в отношении Калининградской области. Геополитическое положение области и возникающие оттуда военные и политические угрозы тогда были большим препятствием на пути вступления Литвы в ЕС и НАТО. Посвященная 20-летию "Нидской инициативе" конференция состоится в Каунасе 4-5 октября.