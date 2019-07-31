Работающие по трудовому соглашению узнают информацию о накопленном стаже и единицах учета пенсии до июля 2019 года, а самозанятые, если они декларировали доходы за 2018 год - право на пенсионное страхование за 2018 год.

Участникам пенсионного накопления сообщают, в какой компании и по какому тарифу они участвуют в накоплении. С учетом всей этой информации изменятся и данные калькулятора возможной пенсии.

"Надо отметить, что прогнозируемый калькулятором размер пенсии не означает, что человек будет получать именно такую пенсию, когда выйдет на пенсию. Эти суммы только дают примерное представление о размере будущей пенсии, с учетом доходов, поэтому, человек, видя прогноз, может сделать выводы и предпринять какие-то действия", – сказал представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

Калькулятор еще раз обновят после того, как Минфин Литвы объявит новые данные о прогнозах экономического развития страны и утвердят порядок выплаты аннуитета "Содрой".