В холодные дни рекомендуется избегать холодной еды и напитков. Рекомендуется убедиться в том, что в помещениях достаточно тепло, хотя бы в одной из комнат температура должна быть не ниже 18°C.

Если идете на улицу:

Учитывайте прогноз синоптиков.

Наденьте несколько слоев теплой одежды, варежки, закрывающую уши теплую шапку, теплую свободную обувь, шерстяные носки, если надо, закройте лицо.

Можно пить теплые напитки.

Не употребляйте алкоголь, поскольку нетрезвый человек из-за расширения сосудов быстрее теряет тепло.

Не ходите во влажной одежде, носках, перчатках.

Если собираетесь заниматься спортом на улице, оцените условия, наденьте специальную одежду (термоодежду), подходящую обувь.

На улице:

Старайтесь долго не стоять и не сидеть.

Оцените, сколько времени можете провести на улице в такой холод.

Нетрезвых людей на морозе охватывает сонливость, они не чувствуют холода, быстро замерзают.

Если одежда намокла, ее немедленно надо сменить.

Оцените симптомы, вызванные холодом, такие как дрожь, усталость, нарушение координации, дезориентация.

Особое внимание уделяйте посиневшей коже, замедлению пульса.

Если вы заметите эти симптомы, немедленно предпринимайте меры для согревания и обращайтесь к врачу.

Старайтесь отогреть замерзшие части тела: кладите теплые компрессы, опустите конечности в теплую воду 37-40°C. Вода не должна быть горячей.

Если у вас в доме есть печка, позаботьтесь о вентиляции и проветривайте помещение.