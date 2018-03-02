По крайней мере такое впечатление складывается, когда рассматриваешь данные "Евростата".

В течение многих лет бюро исследует общественное мнение жителей разных стран, у респондентов спрашивают, как живет их домашнее хозяйство.

В Литве первый такой опрос был проведен в 2005 г. Тогда очень тяжело жили 9,2%, тяжело – 21,1%, довольно тяжело 41,9%, довольно легко – 23,8%, а легко – 3,8% респондентов.

Спустя 11 лет, в 2016 г. (более новых данных пока нет), очень тяжело жили 6,9%, тяжело – 22,7%, довольно тяжело – 50,4%, довольно легко – 16,3%, а легко – 3,4% респондентов.

Итак за больше чем 10 лет снизилось число тех, кому живется очень тяжело и легко, стало больше тех, кто считает, что им живется довольно тяжело.

Хуже всего в те же годы возможность проживания среди жителей ЕС оценивали греки (93,8% указали, что живут они очень тяжело, тяжело или довольно тяжело), болгары (90,2%) и хорваты (87,7%).

Больше всего тех, кому жилось легко или довольно легко, было в Германии (71,6%), Люксембурге (62,3%) и Нидерландах (60,3%).

Президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас сказал, что это неожиданные результаты.

"Несмотря на рост доходов, настроения людей изменились в худшую сторону. С одной стороны это удивляет, с другой это может объясняться тем, что ожидания людей выросли или же люди стали оптимистичнее, чем в 2005 г.

Важно отметить, что ухудшение мнения в Литве - не феномен. Например, даже в Дании и Эстонии где уровень доходов выше, настроения хуже. По данные ЕС хуже, чем в Литве, настроения в 12-ти странах".

По данным Департамента статистики Литвы, в конце 2005 г. средняя зарплата в Литве была 420 евро, а в конце 2016 г. – 637 евро.