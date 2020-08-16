"Ситуация ухудшается, количество заболеваний растет, среди них немало привозных. Заболеваемость увеличилась с 3 до более 5 случаев на сто тысяч жителей, тенденция никакая", - говорит врач.

"По мнению экспертов, это не вторая волна, а продолжение первой волны. Вторую волну следует ожидать в октябре", - сказал он.

По словам врача, заболеваемость продолжит расти. Есть опасения, что начало учебного года будет этому способствовать.

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"Это тоже может оказать влияние. Школьники и студенты вернутся. Следует убедить население защититься от гриппа, следует активизировать вакцинацию, также от пневмококковой инфекции. Если будет двойная инфекция, состояние может быть более тяжелым", - предупреждает профессор.

Все же, по мнению А. Амброзайтиса, не потребуется вводить карантин во второй раз.

"Принимаемые меры безопасности необходимы, я просто не думаю, что нужно будет снова вводить карантин, потому что это сильно ударит по экономике, локальных закрытий будет достаточно", - поясняет врач.

"Пока достаточно было бы носить маски и респираторы в помещении, на улице это не обязательно, потому что при соблюдении безопасного расстояния в 2 метра шансы заразиться на открытом воздухе намного ниже. Важно избегать мест скопления людей, отказаться от поездок", - призывает А. Амброзайтис.

По его словам, раньше считалось, что маски нужны только больным, но теперь есть данные, что маски также снижают риск заражения.

Беспокойство вызывают пляжи

"Хочу опровергнуть мнение о том, что вирус боится жары, потому что в таких странах, как Египет, Мальта, он успешно распространяется. Картина в Паланге, когда человек на человеке, невозможно пройти, тревожит", - предупреждает А. Амброзайтис.

У профессора также есть сомнения в вакцине против COVID-19, зарегистрированной в России, о чем сообщил во вторник Владимир Путин.

"Вакцины необходимо тестировать в течение пяти или более лет, прежде чем станет ясно, в какой дозировке они будут безопасны. Затем вакцина регистрируется. Многие вакцины сейчас разрабатываются в ЕС и США, и обещают, что они будут протестированы через полтора года. Это рекордная скорость, такого никогда не было в истории", - поясняет А. Амброзайтис.

"Вакцины, разрабатываемые в России, не соответствуют европейским стандартам. Тот факт, что она сейчас разработана и испытана, вызывает множество сомнений в ее качестве. Я могу гарантировать, что она не будет соответствовать требованиям для регистрации новых вакцин в ЕС и США", - говорит инфектолог.