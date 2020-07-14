"Сейчас никто не может сказать, как и когда начнется вторая волна, будет она большой или нет. Прогнозировать очень сложно, но уроки, которые мы вынесли, позволяют предположить – если будет вторая волна, нам будет легче ее контролировать, – сказала Мицкене. – Есть всякие гипотезы, прогнозы, но необязательно они на 100% оправдают себя. Возможны несколько сценариев".

Врач сказала, что один из сценариев – циркуляция вируса увеличится осенью.

"Коронавирусам осень нравится", – сказала Мицкене. По ее словам, может быть и так, что особой сезонности в циркуляции COVID-19 не будет.

"Трудно сказать, как все будет на самом деле. Конечно, все будет зависеть от того, как люди будут перемещаться. Границы открываются, люди хотят вернуться к нормальной жизни, а это неизбежно увеличит риск", – сказала инфектолог.

По словам Мицкене, как все изменится, зависит от разных факторов.

Но в любом случае, к осени надо всем готовиться, а в этом году – особенно ответственно. Мицкене заметила, что само общество помогает управлять коронавирусом: люди услышали специалистов и руководствовались их советами.

"Мы знаем, что вирус будет циркулировать, что иммунитет появляется ненадолго", – сказала инфектолог.

По ее словам, даже в Швеции, где добивались иммунитета, его получили лишь 6% жителей.

"Похожие данные и в других странах, это значит, что сформировавшийся в обществе иммунитет поможет в борьбе с вирусом. Похоже, иммунитет формируется постепенно и в небольшом объеме, видимо, придется с этим патогеном жить до появления вакцины", – сказала Мицкене.

Кроме того, она рекомендует в этом сезоне обязательно прививаться от гриппа.

"Вакцина от гриппа приходит в Литву в конце сентября, в этом году всем, кто может, рекомендуется сделать прививки", – подчеркнула инфектолог.

По ее словам, осенью могут циркулировать сразу два патогена – COVID-19 и грипп. В сезон гриппа с осложнениями в больницы попадает много людей.

Если человек сделает прививку от гриппа, он уменьшит опасность заболевания хотя бы одной болезнью, прививка может защитить от осложнений и смерти.

"В этом году к осени надо готовиться ответственно, ответственнее, чем прежде, ведь речь идет и о перегрузке системы, отделений, реанимаций", – заметила профессор.

Мицкене советует – не боятся, но проявлять ответственность, слушать рекомендации специалистов, соблюдать дистанцию, когда надо - надевать маски.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига в первую очередь рекомендует осторожно выбирать поездки.

"Может, воздержаться от дальних поездок, если могут возникнуть проблемы после возвращения. Можно не только заразиться, но и заразить других; придется на две недели изолироваться дома", – сказал министр.

Он призывает жителей ответственно оценивать симптомы.

"Если они появились, не ходить на работу, на мероприятия, на праздники, – сказал Верига. – Если температура поднялась или появились другие симптомы, то надо подумать о других, может не ходить туда, где много людей, где есть люди из группы риска, или надевать маски, например, в общественном транспорте и т.д.".