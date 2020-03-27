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Специалист Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене сказала, что большая часть больных коронавирусом лиц в Литве переносят болезнь в легкой форме.
Daiva Razmuvienė
Daiva Razmuvienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Данные (о выздоровевших) точно изменятся. Сейчас министерство готовит алгоритм, как назвать этих выздоровевших, поскольку сейчас у нас есть 299 лабораторных подтверждений, сейчас их надо связать с конкретными людьми. Большая часть болеет в легкой форме. Таких 40–50%, они лечатся дома, остальные – в больнице", – сказала LRT Размувене.

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По ее словам, на данный момент есть несколько тяжелобольных, которые находятся в реанимации.

Она сказала, что полученные в четверг реагенты будут распределены по лабораториям в зависимости от ситуации с заболеванием на конкретной территории.

"Поскольку сегодня лидируют Вильнюс, Клайпеда, Каунас, и, конечно, Укмерге, то в первую очередь обеспечат эти города, но получат их и другие, в соответствии с Если ситуация изменится, то перевезти реагенты не составит труда", – заметила Размувене.

До сих пор сообщают об одном выздоровевшем в Литве пациенте.

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