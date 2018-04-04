В редакцию DELFI попало видео, снятое в Клайпедской университетской больнице (КУБ). Видео в социальной сети разместил сын пациента, доставленного в больницу. Мужчина утверждает, что врач вела себя с пациентом и его близкими неуважительно, а свою работу выполнила непрофессионально. Глава больницы представил свою оценку ситуации.

Палангцу Клаудиюсу Каминскасу 54 года. Он уже некоторое время находится в плохом состоянии. После инсульта он не ходит, половина тела у него парализована – он мало двигается, почти не говорит.

12 марта вечером супруга заметила, что ему стало совсем плохо. Вызвали скорую. Карета скорой помощи доставила его из Паланги в КУБ. В скорой с ним ехал сын Эдвинас.

"В приемном отделении мы прождали 15 минут, но никто не пришел. Еще через 25 минут с документами и выписками приехала мать. Она пошла в кабинет дежурного врача Руты Юшкайте и попросила ее подойти, – сказал Эдвинас. – Пришла врач – руки в карманах, нам ничего не сказала, осмотрела отца, а потом сказала маме, чтобы она не ворчала. Я думаю, врач не должен так себя вести. В приемном отделении других пациентов тогда не было".

Близкие Клаудиюса боялись, что у него случился еще один инсульт, но в больнице никто не спешил устанавливать диагноз.

Врач Юшкайте, надевая на пациента носки, сказала, что в инсультном отделении мест нет, поэтому близкие мужчины должны обращаться к врачу кардиологического отделения.

"На следующий день утром в отделении реанимации и интенсивной терапии мы спросили у встреченного врача, были ли места в инсультном отделении. Нам сказали, что было 6 мест", – рассказал Эдвинас. Близкие просили Юшкайте поместить Клаудиюса в реанимацию, но она сказала, что его состояние не настолько плохое

Главврач КУБ Винсас Янушонис на следующий день сказал, что в тот вечер мест в реанимации также не было.

Жена больного потребовала, чтобы врач назвала диагноз.

"[У него] ишемический инсульт. Томограмма не показала никаких изменений", – сказала врач.

Она предложила близким пациента обращаться за помощью в Кардиологическое отделение.

В результате Клаудиюса поместили в кардиологическое отделение, близких заставили уехать домой. На следующий день к 8 ч. они приехали в больницу. Невролог пришел только к 10 ч. Обеспокоенные родственники обратились к главврачу Янушонису.

"Янушонис обещал поинтересоваться ситуацией. Не успели мы дойти до палаты, а отца уже перевозили в инсультное отделение. Заведующий отделения сказал, что мой отец – критический пациент, были перепутаны снимки, – сказал Эдвинас. – Врачи, медсестры бегали, спрашивали, где этот Каминскас".

Однако в конце концов был поставлен диагноз - не инсульт, а критическая нехватка солей натрия, из-за которой начали отказывать внутренние органы.

DELFI обратился за комментарием к главврачу Янушонису.

В письме профессор указал, что в приемном отделении работают врачи, задача которых дифференцировать пациентов по тяжести состояния и степени потребности в помощи.

"Врач Юшкайте оценила состояние больного, выполнила необходимые исследования, включая компьютерную томограмму. Свою работу она выполнила профессионально, установила диагноз и поместила больного в кардиологическое отделение", – писал DELFI Янушонис.

"Врач просто и доступно рассказала о своих действиях. Указала, что мест в инсультном отделении нет, пациент не настолько тяжелый, чтобы помещать его в реанимацию, хотя в больнице есть порядок, в соответствии с которым все пациенты с возможным инсультом, помещаются в реанимацию (сейчас там проводят ремонт, поэтому врач решила поместить его в другое отделение). На следующий день место освободилось и пациента перевели в реанимацию", - писал главврач.

"Это профессиональный врач, который диагностирует инсульт, а потом выясняется, что была нехватка натрия. Мы консультировались у других врачей, нам сказали, что у всех больных, которых привозят в больницу, берут анализ на выявление количества натрия. Юшкайте эти анализы перепутала. Если отталкиваться от слов Янушониса, у отца все же был инсульт. Они говорят, что не было. Зачем он тогда лежал в кардиологии? Там не было никакого ухода", – сказал Эдвинас.

"Никакие анализы на момент диагностики не были перепутаны, – заметил Янушонис. – За пациентами в больнице присматривают круглосуточно, есть порядок посещения пациентов и возможности остаться для ухода. Если надо – и в ночное время. В данном случае необходимости в этом не было".

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