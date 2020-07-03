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3 июля, в 14 ч., в Вильнюсе, на Лукишкской площади, где муниципалитет оборудовал искусственный пляж, вызвав возмущение у многих жителей, шяуляец Йонас Милерис (1950 г.р.) вылил фекалии. На площади стоит невыносимый смрад.

Милерис уже прославился разными акциями протеста (с вилами в руках ворвался в здание компании Telekomas, в знак протеста против высоких цен и т.д.).

В пятницу утром он сообщил журналистам, что наведет порядок на Лукишкской площади: "Разгоню этих п...расов".

В 14.03 ч. полицейские, наблюдающие за видеокамерами, работающими в городе, увидели на Лукишкской площади мужчину в маске. Через минуту сообщили, что мужчина в противогазе и с вилами в руках несет мешок с фекалиями.

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На месте происшествия работала полиция, подозреваемый не сопротивлялся и прошел с полицейскими в один из микроавтобусов.

У мужчины были вилы и противогаз. Очевидцы рассказали Delfi, что мужчина подошел к песку и что-то вылил из мешка.

К каждому зубцу его вил была привязана алюминиевая ложка.

Полицейские натянули стоп-ленту, люди обходят это место стороной, поскольку стоит зловонный запах.

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