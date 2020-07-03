Милерис уже прославился разными акциями протеста (с вилами в руках ворвался в здание компании Telekomas, в знак протеста против высоких цен и т.д.).
В пятницу утром он сообщил журналистам, что наведет порядок на Лукишкской площади: "Разгоню этих п...расов".
В 14.03 ч. полицейские, наблюдающие за видеокамерами, работающими в городе, увидели на Лукишкской площади мужчину в маске. Через минуту сообщили, что мужчина в противогазе и с вилами в руках несет мешок с фекалиями.
На месте происшествия работала полиция, подозреваемый не сопротивлялся и прошел с полицейскими в один из микроавтобусов.
У мужчины были вилы и противогаз. Очевидцы рассказали Delfi, что мужчина подошел к песку и что-то вылил из мешка.
К каждому зубцу его вил была привязана алюминиевая ложка.
Полицейские натянули стоп-ленту, люди обходят это место стороной, поскольку стоит зловонный запах.
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