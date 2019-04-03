Читатели портала DELFI поделились видео, на котором – ситуация зафиксированная видеорегистратором, установленным на тягаче. Видно, что водитель тягача решил обогнать фургон, который медленно ехал.

Место для обгона выбрано неидеальное, перед сплошной линией. Однако, когда тягач выехал на встречную полосу, чтобы выполнить маневр, водитель фургона увеличил скорость и не дал себя обогнать. Мало того, водитель фургона увеличил скорость там, где между двумя полосами движения появляется островок безопасности, а перед тягачом – легковой автомобиль. Фургон проехал мимо, тягач вернулся в свою полосу.

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Инцидент этим не закончился. На видео видно, что водитель фургона стал снижать скорость и тормозить. Все это продолжается, пока тягач не заходит на обгон во второй раз и выезжает на встречную полосу. Тут водитель фургона снова увеличивает скорость и не дает себя обогнать.

Напряжение достигает пика, когда водитель фургона жмет на тормоз перед самым носом тягача. Зачем водитель фургона тормозит, можно лишь гадать – перед ним нет никакого препятствия.

Инструктор Ольга Жидовленкова, комментируя ситуацию, акцентировала, что сначала надо оценить, не переоценил ли свои возможности водитель тягача, решив обогнать фургон.

"Видно, что пунктирная разметка вскоре перейдет в сплошную линию, поскольку впереди перекресток. Оценил ли это водитель тягача перед маневром?" – сказала специалист.

Кроме того, она прибавила, что водитель тягача должен был отметить поведение водителя фургона. По словам инструктора, если видно, что человек за рулем нестабилен, провоцирует, вызывает злобу, намеренно тормозит или ускоряет движение, лучше такого не обгонять, это опасно.

"Лучше соблюдать еще большее расстояние. А на видео видно, что водитель тягача нервничает и пытается еще раз обогнать водителя, который вызвал эмоции, – заметила собеседница. – Я бы, наверное, даже позвонила в полицию, сообщила, что неадекватный водитель создал на дороге опасную ситуацию".

По словам Жидовленковой, объяснить поведение водителя фургона сложно. Может быть, даже, что таким образом агрессивный водитель хотел получить деньги, пытаясь привести к ДТП.

"Доводилось слышать о тех, кто пытается "продать" свое транспортное средство. Может, водитель фургона и был одним из таких, кто хочет получить выгоду за счет страховки, спровоцировав ДТП?" – предположила собеседница DELFI.

По ее словам, такие люди намерено провоцируют ДТП, затем подают заявку на возмещение услуг, а пока ждут выплаты – дешево ремонтируют авто и продают его.

Инструктор не исключила и то, что такими действиями водитель фургона мог проучить водителя тягача. Она сказала, что таких водителей на дорогах также достаточно.

"Но не стоит забывать, что мы - не полицейские и не уполномоченные лица, поэтому не имеем права так поступать", – подчеркнула собеседница.

Специалисты Литовской дорожной полиции, просмотрев видео, обратили внимание на действия обоих водителей. По их словам, водитель тягача начинает обгон там, где делать это опасно.

Однако отдельного внимания, по их словам, заслуживает поведение водителя фургона.

"В 138 пункте ПДД сказано, что водителю транспортного средства запрещается мешать обгону путем повышения скорости или других действий. В пункте 135.4 сказано, что водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется ради безопасности движения", – сказано в ответе DELFI.

По данным полиции, водитель фургона может быть привлечен к ответственности по 2 ч. 420 ст. Кодекса административных правонарушений (за хулиганство на дороге).

За такое нарушение грозит штраф в размере 450-550 евро и лишение прав на 1-2 года.