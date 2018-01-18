Назвать именем Качиньского безымянную улицу у Главпочтамта предлагащт представители Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ–СХС). Вице-мэр Эдита Тамошюнайте сказала, что это могли бы сделать до 16 февраля 2018 года, когда в Литву с визитом приедет действующий президент Польши Анджей Дуда.

"Это было бы красивым жестом с нашей стороны, со стороны вильнюсцев, как граждан Литвы, символом (...) Наша фракция хочет увековечить имя этого человека, который любил Литву, Качиньского", – сказала Тамошюнайте.

Она напомнила, что почти 8 лет назад, после трагической гибели Качиньского, тогдашняя комиссия мэрии приняла решение об увековечивании его имени. Тогдашний мэр Артурас Зуокас уверял, что тогда совет даже не обсуждал этот вопрос, поскольку это место показалось неподходящим, недостаточно хорошим, тем более придерживались принципа не давать в Старом городе новые названия улицам.

"Президент Качиньский приезжал в Литву 16 раз, каждый раз бывал в Вильнюсе, он любил Литву, поддерживал тесное сотрудничество с нашим президентом Валдасом Адамкусом. Он был большим другом Литвы", – отметила Тамошюнайте.

Представители оппозиции были возмущены тем, что совету представлено такое решение в обход комиссии, предлагающей новые названия. Кроме того, они предложили оставить центральное место для увековечивания представителей Литвы, интересовались, на каком языке будут написаны имя и фамилия Качиньского.

"В нашем сегодняшнем предложении это так, как требует Комиссия по языку. Известна и обычная практика для этого срока полномочий - рядом указать название на языке оригинала. Есть и Warszawska улица, и Исландская. Я думаю, эта декоративная табличка никому не помешает", – сказала вице-мэр.

Она отметила, что решение надо принять как можно быстрее, до мероприятий по случаю 100-летия Литвы. Тамошюнайте обещала согласовать решение до 7 февраля и с комиссией по названиям и с Комиссией по языку.

Обычно в Вильнюсе увековечивают память почетных лиц спустя не менее 10 лет после их смерти, исключение делается для почетных горожан Вильнюса. Тамошюнайте заверила, что 8 лет - это довольно большой срок.

В Вильнюсском районе именем Леха Качиньского хотят назвать площадь в Майшягале.