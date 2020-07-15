Науседы декларировали жилые дома на сумму 527 000 евро и землю на сумму 190 000 евро, таковы представленные 15 июля данные Государственной налоговой инспекции.
В декларации президента указан и долг на сумму 98 400 евро.
В конце прошлого года у первой пары были сбережения в банке на сумму 30 000 евро и транспортное средство за 10 000 евро.
Науседа стал президентом Литвы в мае 2019 года.
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