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Большую часть имущества президента Литвы Гитанаса Науседы и его супруги Дианы составляет недвижимость, кроме того, у пары есть долг на сумму почти 100 000 евро.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

Науседы декларировали жилые дома на сумму 527 000 евро и землю на сумму 190 000 евро, таковы представленные 15 июля данные Государственной налоговой инспекции.

В декларации президента указан и долг на сумму 98 400 евро.

В конце прошлого года у первой пары были сбережения в банке на сумму 30 000 евро и транспортное средство за 10 000 евро.

Науседа стал президентом Литвы в мае 2019 года.

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