Науседы декларировали жилые дома на сумму 527 000 евро и землю на сумму 190 000 евро, таковы представленные 15 июля данные Государственной налоговой инспекции.

В декларации президента указан и долг на сумму 98 400 евро.

В конце прошлого года у первой пары были сбережения в банке на сумму 30 000 евро и транспортное средство за 10 000 евро.

Науседа стал президентом Литвы в мае 2019 года.